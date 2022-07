Cali quiere conseguir su primer triunfo en la liga: visita al Pereira

Deportivo Cali terminó la preparación de su tercer partido del segundo semestre de la liga colombiana, cuando visite este lunes a las 4:40 de la tarde al Deportivo Pereira, en el estadio Hernán Ramírez Villegas de la capital risaraldense. El equipo dirigido por Mayer Candelo, irá en búsqueda de su primer triunfo, para empezar a escalar posiciones en la tabla.

Los azucareros luego del empate a dos goles contra Medellín el pasado jueves en Palmaseca, el grupo volvió a los entrenamientos el día siguiente con los trabajos de recuperación física de los jugadores que tuvieron participación en el compromiso, mientras el resto del grupo hizo trabajo diferenciado.



Durante el sábado y domingo, el equipo fue preparando el sistema táctico a utilizar contra los matecañas y la corrección de aspectos puntuales que se dieron contra los poderosos, para evitarlos a toda costa en los próximos enfrentamientos de la liga colombiana.



Las novedades del Cali para este juego son: la ausencia del capitán Teófilo Gutiérrez, quien aún debe pagar una fecha de sanción por la expulsión contra Tolima; el defensor central argentino Guillermo Burdisso, quien tiene una molestia en la rodilla; Christian Mafla, quien es duda aún por una lesión que sufrió en la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana contra Melgar; y el extremo Kevin Velasco, quien fue expulsado al finalizar el partido contra Medellín.



Datos previos

Deportivo Cali ganó cuatro de sus últimos cinco partidos ante Deportivo Pereira en Primera División (1 derrota), pero esa única derrota en este intervalo fue en su última visita al conjunto pereirano (1-0 en diciembre de 2021).



Deportivo Pereira ha ganado sólo cuatro de sus últimos 12 partidos en Primera División (3 empates y 5 derrotas), siendo esas victorias en los cuatro compromisos en los que no recibió gol durante este intervalo (vs Junior, Millonarios, Unión Magdalena y Patriotas Boyacá).



Deportivo Cali no marcó gol en sus últimos dos partidos como visitante en Primera División (2 derrotas) y podría hilar tres visitas sin anotar por segunda vez en este 2022 (3 derrotas entre enero y febrero).



Carlos Ramírez marcó tres de los últimos cuatro goles de Deportivo Pereira en Primera División, siendo los dos más recientes en esta Liga DIMAYOR II-2022 y ambos por la vía del penal.



Los 120 toques de balón de Kevin Velasco (Deportivo Cali) ante Independiente Medellín en el partido pasado de la Liga DIMAYOR II-2022, son el mayor registro para un jugador en un partido de Primera División desde enero de 2021: Jhojan Valencia, también con Deportivo Cali, ante Jaguares de Córdoba (124).



Alineación probable:

Humberto Acevedo; Aldair Gutiérrez, Germán Mera, José Caldera, Onel Acosta; Jimmy Congo, Enrique Camargo (Carlos Robles), Yony González, Daniel Luna, Santiago Mosquera; Ángelo Rodríguez.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Hora: 4:40 p.m.

T.V.: Win Sports +.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).

VAR: Alexander Ospina (Quindío).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15