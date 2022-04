Tolima derrotó al Pereira con doblete de Miranda y destronó a Millos

Deportes Tolima asumió el liderato de la Liga Betplay I-2022 momentáneamente, a falta de los resultados de Nacional y Millonarios, que se medirán a Patriotas y América, respectivamente.



El equipo de Hernán Torres tuvo un gran primer tiempo en el Hernán Ramírez Villegas, en donde la efectividad de Luis Miranda y las buenas atajadas de Alexander Domínguez, los llevó a 29 puntos y escalar hasta la primera casilla. Pereira sigue en el fondo de la tabla, puesto 15 con 15 puntos.

A los 4 minutos, Deportes Tolima mostró los dientes con Luis Miranda, quien sorprendió tras una pelota de Yohandry Orozco; la pelota pasó casi rozando el palo derecho del arquero Santiago Castaño. La acción estaba invalidada por fuera de lugar. Pero desde ese momento, la intención en el Hernán Ramírez Villegas no cambió. Miranda se convertiría en la figura del partido con el pasar de los minutos.



Orozco, de tiro libre, lo intentó a los 10 minutos. El zurdazo que buscaba meter por el ángulo, pasó por un costado del arco matecaña. Apenas pasaron 3 minutos cuando llegó el tanto de Miranda, después de una pelota que levantó Rodrigo Ureña. El extremó ganó por la vía aérea y conectó con un soberbio cabezazo, que picó, y la mandó al fondo.



Tras el gol, Deportivo Pereira no se amilanó y después de un balón filtrado de Leo Castro, Dubán Palacio probó los reflejos del arquero Alexander Domínguez, con un remate a "quemarropa". Y como el que no los hace los ve hacer, llegó el segundo del pijao. Transcurría el minuto 25 cuando Miranda, vistiéndose con el traje de figura, metió un zapatazo de derecha tras una gran habilitación de Orozco.



Tolima siguió mostrando solidez defensiva y una gran propuesta en ataque, y sobre los 28, lo intentó de nuevo. Álvaro Meléndez llegó por banda derecha y le metió un susto a Castaño, con un violento disparo. El equipo de Hernán Torres no sacó el pie del acelerador y siguió en busca de más. A los 31', Gustavo Ramírez lo intentó a través de la media distancia, pero la pelota salió sobre el travesaño.



En el segundo tiempo Deportivo Pereira cobró mayor protagonismo y estuvo cerca del descuento. Una expulsión en el visitante fue determinante para que la balanza se inclinara a su favor.



Sobre los 65', Tolima perdió los papeles con la expulsión de Gustavo Adrián Ramírez. Doble amonestación tras un aireado reclamo al árbitro Wilmar Roldán. Desde el banquillo, el técnico Hernán Torres estalló con lo sucedido y no tuvo de otra que mover sus fichas para cuidar el resultado. El vinotinto siguió llenándose de tarjetas amarillas y tuvo que jugar con más prevención.



A los 72 minutos, el matecaña buscó el descuento con un tiro libre ejecutado por Carlos Ramírez. El arquero ecuatoriano desvió el remate que llevaba destino a puerta. Cinco minutos después, y por la misma vía, el que lo intentó fue Leo Castro. Violento disparo que sacó al córner Domínguez.



El equipo de Alexis Márquez aprovechó el hombre de más y se lanzó al ataque, buscándolo por todas las vías. Henry Rojas tuvo su oportunidad, en al menos dos ocasiones, y en la adición, José Luis Sinisterra probó de nuevo al arquero; la pelota se estrelló en el vertical tras un ligero toque del arquero. Al final, Alexander Domínguez fue determinante en el resultado, 0-2.