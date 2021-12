Nacional sigue sin ganar, reduce sus opciones en el cuadrangular

Atlético Nacional empató 1-1 con Deportivo Pereira, por la segunda fecha del cuadrangular A en la Liga II-2021. Los verdolagas se habían puesto arriba en el marcador a través de Jefferson Duque y aunque tuvo varias ocasiones para ampliar la ventaja, en el complemento, Henry Rojas empató el partido, como premio al empuje y las ganas. Ya son seis partidos sin ganar para los verdolagas y sus posibilidades para ser finalista se están agotando.



Ambos equipos salieron a buscar el resultado, al minuto 5, Wilfrido de la Rosa con un remate desde el sector derecho, por poco abría el marcador. Nacional recuperaba la pelota e intentaba elaborar, pero no lograba imponer su juego, ni finalizar las jugadas.

Al minuto 19, Dorlan Pabón realizó un remate cruzado desde el sector derecho, que salió desviado del arco pereirano. Pero fue hasta el minuto 21 en que el conjunto verdolaga logró ser contundente, luego de una jugada que nace desde el mediocampo, donde Felipe Aguilar filtró la pelota para Yerson Candelo, quien se la pasó desde el sector derecho a Dorlan Pabón, éste se la filtra al corazón del área a Jefferson Duque quien definió con solvencia para abrir el marcador y anotar su gol número 10 en el campeonato, llegando al liderato en la tabla de artilleros de la Liga.



Tras el gol, Pereira intentaba buscar el empate, pero no era profundo en su juego. Nacional rápidamente recuperaba la pelota y atacaba por bandas, con más ímpetu que fluidez, con el pasar de los minutos, bajó la intensidad y el juego se concentraba en el centro del campo. Sin mucho más que destacar, el primer tiempo terminó con un visitante arriba en el marcador y los locales carentes de ideas ofensivas.



En la etapa complementaria, Pereira efectuó dos cambios en su ofensiva; salieron Wilfrido de la Rosa y Franco Arizala, e ingresaron Bryan León y Ever Valencia. El juego se tornó con mucha fricción y con faltas en la mitad del campo. Al minuto 8, Nacional hizo su primer cambio, ingresando Bryan Rovira en lugar de Nelson Palacio, mientras que en el Pereira dos minutos después ingresó Henry Rojas en lugar de Jherson Mosquera.



Sobre el minuto 20 se acercó Pereira al arco rival, con un remate con pierna derecha de Bryan León, pero la pelota pasó desviada. Sobre el minuto 23, Nacional realizó dos cambios más: ingresaron Yeison Guzmán y Alex Castro en lugar de Andrés Andrade y Jarlan Barrera. En Pereira hicieron dos variantes, ingresando Rafael Navarro y Faider Burbano en lugar de Bryan Castrillón y Maicol Medina.



Nacional volvía a recostar su juego en el área rival y al minuto 26, Jefferson Duque tuvo el segundo mediante un golpe de cabeza, pero la pelota se fue por encima del pórtico pereirano. Al minuto 33, la visita agotó sus variantes, ingresando Jonathan Marulanda y Jonatan Álvez en lugar de Dorlan Pabón y Jefferson Duque.



En el momento donde Nacional sostenía el juego, dejó espacios para que Pereira se acercara y tras una jugada en elaboración desde su campo, Henry Rojas al minuto 34 y de media distancia, empató el partido. El tolimense aplicó la ‘ley de ex’ y metió en el partido al conjunto matecaña.



Sobre el minuto 39, entre Álvez y Alex Castro, exigieron a Harlen Castillo, quien en dos intervenciones logró salvar al Pereira del segundo gol de Nacional. Sobre el final, un contragolpe del Pereira no lo terminó bien Rafael Navarro, quien remató desviado.



Al final, Nacional no pudo recuperar los puntos perdidos en el Atanasio y deberá ganar en Palmaseca el próximo sábado si quiere mantenerse en la pelea por ser finalista. Pereira sin brillar mucho, lo puso en aprietos y buscará seguir sumando en casa pensando en acercarse al torneo internacional.



En la próxima fecha, Deportivo Pereira recibe al Junior de Barranquilla, mientras que Atlético Nacional visita al Deportivo Cali.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8