Pereira vs Nacional EN VIVO: el primer sorbo de una Superliga inédita

Deportivo Pereira, campeón del segundo semestre del 2022 enfrentará a Atlético Nacional, quien se quedó con el primer título en el año pasado. Pereiranos y medellinenses juegan el primer encuentro entre ambos en una serie atractiva que definirá el ganador de un título para empezar de la mejor forma el 2023.



Con Aldair Quintana ahora reforzando el arco del Deportivo Pereira y con el viejo conocido en el banquillo como lo es Alejandro Restrepo, los matecañas esperan encaminar la serie en condición de local, mientras que, con Paulo Autuori, Atlético Nacional quiere vencer las dudas que han dejado últimamente en el comienzo de la Liga BetPlay 2023-I y asegurar un buen resultado para definir en el Atanasio Girardot.

Siga el minuto a minuto en vivo acá:

Atlético Nacional venció a Once Caldas ilusionándose con Paulo Autuori, pero después no pasó del empate sin goles contra Águilas Doradas, y una derrota frente a Jaguares de Córdoba por 2-1. Malas impresiones sin creación y sin muchas opciones de gol.



En el inicio de la Liga BetPlay 2023-I, Pereira debutó con derrota ante Millonarios y luego venció a Atlético Huila. Tiene partido pendiente contra Deportivo Cali por la primera fecha.



Pereira no quiere repetir lo vivido en dicha final de Copa BetPlay cuando cayeron 5-0 en el Atanasio Girardot y en casa apenas ganaron 1-0 para el título de Atlético Nacional.



Deportivo Pereira y Atlético Nacional se vuelven a enfrentar en una serie final después de la Copa BetPlay 2021 en la que los pereiranos jugaron su primera definición de un título en la máxima categoría.

Alineaciones:

Alejandro Restrepo y Paulo Autuori definieron las nóminas para el primer sorbo de la Superliga: