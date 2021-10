Pereira le aguó la celebración al Bucaramanga: agónico empate en casa

El primer tiempo no tuvo muchos acciones ofensivas importantes pero si una anotación que permitió desequilibrar la balanza a favor del visitante. Sobre los 7 minutos, Deportivo Pereira generó una aproximación con Henry Rojas, quien probó los reflejos de Juan Camilo Chaverra.



Sobre los 14', Harlen Castillo tuvo que salir a puñetear tras un saque de banda largo y tras dejar el rebote, Álvaro Meléndez aprovechó que la portería estaba sola y sacó un remate que terminó rechazando el defensor Danny Cano. Se salvó Pereira. Del que no se pudo salvar fue del tanto de Carlos Henao, sobre el ocaso del primer tiempo. Todo nació en un cobro de tiro libre de Sherman Cárdenas que desvió Carlos Ramírez, pero que Cristian Subero volvió a meter al área y que tras un nuevo rebote que dejó Ramírez, el defensor leopardo la mandó a guardar con un zapatazo de zurda.



En el complemento y en medio de la intensa lluvia, se desarrolló el partido. Resultó cortado por las reiterativas faltas. Sobre los 60' se dio una acción polémica en la que intervino el VAR. El árbitro Bismarks Santiago sancionó penalti a favor de Pereira, por una posible falta de Henao sobre José Adolfo Valencia, pero tras la revisión decidió retractarse de la decisión.



Bucaramanga se quedó con diez hombres en cancha tras la expulsión de Bruno Telliz, sobre los 70 minutos de juego. Sobre los minutos finales, los matecañas se fueron encima y al visitante no le quedó de otra que defenderse con las uñas. Pereira le aposto a la salida por los laterales, intentando llegar con peligro a predios de Chaverra.



Cuando Bucaramanga acariciaba el triunfo, llegó el empate del local. Rafael Navarro marcó de cabeza tras el cobro de tiro libre de Carlos Ramírez. Una anotación que enloqueció el Hernán Ramírez Villegas. Un resultado que deja al Deportivo Pereira con 28 puntos en la cuarta posición y que no le permitió al leopardo meterse entre los ocho. Se quedó con 22 puntos en la novena posición.