Pereira se mete en los libros de historia: 14 años para dar un golpe

Desde que existe el Fútbol Profesional Colombiano con su primer torneo en el 1948 y con el primer campeón, Independiente Santa Fe, se preveía una linda historia deportiva en Colombia. Varias ciudades del país adoptaron la idea de formar un equipo y competir en la disciplina buscando éxitos en la actividad, y poco a poco, se empezó a forjar una historia de clubes ganadores como lo fueron en los primeros años, Millonarios, el propio equipo cardenal y otros que se fueron sumando como el Deportivo Caldas, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, entre otros.

Pero, un club que esperó su momento desde que se fundó un 12 de febrero de 1944 respondió callado a la supremacía de otros conjuntos. Deportivo Pereira estuvo 53 años en la máxima categoría siendo uno de los equipos tradicionales, y esperó también 78 años para dar un batacazo y un golpe de autoridad ante los grandes. Un ‘matagigantes’ que lo demostró venciendo en cuadrangulares finales a Santa Fe, Millonarios y Junior de Barranquilla.



La historia del Deportivo Pereira estaba sin duda alguna, esperando de manera silenciosa para dar ese golpe. Sorpresa para muchos, pero la realidad es que se trata de un club de tradición en Colombia, y, que desde que ascendió en el 2019, no dejó de encantar y descrestar. Fue subcampeón de la Copa BetPlay en el 2021 y ahora campeón de la Liga BetPlay 2022-II como uno de los mejores locales perdiendo solo tres compromisos y alzando el trofeo en casa.



Para nadie es un secreto que en los últimos años no se daba un golpe tan fuerte como este. Deportivo Pereira hizo historia y se convirtió en campeón. De hecho, el decimoquinto club de los 36 que compiten en Colombia (20 en la A, y 16 en la B) en quedar campeón desbancando la tendencia de los últimos años de escuadras que en pasados años ya habían alzado el título repitiendo trofeo para decorar más su palmarés.



La vida le sonrió al campeón número 15 en sumarse en la gran lista de ganadores de la competencia que no es para nada fácil. Además, como si fuera poco, Colombia esperó 14 años para que hubiese un título para un nuevo club. El último fue en el 2008, Boyacá Chicó, por coincidencia, también consiguiendo el trofeo desde el punto penal contra el América de Cali.



Así las cosas, se unió al listado que encabeza Santa Fe, Millonarios, Once Caldas, Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, Deportes Quindío, Deportivo Cali, Unión Magdalena, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportes Tolima, Deportivo Pasto, Cúcuta Deportivo, y el último antes del Deportivo Pereira, Boyacá Chicó.



Colombia tuvo que esperar 14 años para que hubiese un cambio y un golpe fuerte en los campeones que siguieron al Boyacá Chicó. América en tres ocasiones, Once Caldas, Medellín, Millonarios, Deportes Tolima y Deportivo Cali en dos, Junior en cuatro ocasiones, Atlético Nacional en siete y Santa Fe en tres ocasiones lograron forjar la supremacía de clubes grandes. Deportivo Pereira rompió esa racha de solo gigantes consiguiendo títulos.