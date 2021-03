¡Se desahogó en el clásico! Pereira ganó y calmó la sequía de triunfos

Este lunes por la fecha 10, Deportivo Pereira consiguió su primer triunfo del año y lo hizo, nada más y nada menos, que en el clásico cafetero frente al Once Caldas.



Ambos llegaban con la necesidad de ganar, pero los matecañas eran los de la urgencia pues marchaban penúltimos en la tabla (con tres empates) y tras los malos resultados perdieron al técnico Jorge Artigas, previo a este duelo con los albos. Ahora, bajo la dirección de Alexis Márquez, ganaron y llegaron a 6 puntos. Respiran tras romper con la sequía de triunfos que arrastraban desde febrero de 2020.



En el primer tiempo, los matecañas se aprovecharon de las desatenciones de Once Caldas para generar riesgo en predios de Gerardo Ortíz. Fue así que a los 27', después de un remate de Brayan Castrillón, el volante Robert Mejía terminó metiendola en su propio arco.



En dos minutos del segundo tiempo, Pereira amplió la ventaja. Franco Arizala se vistió de asistidor, tras protagonizar una brillante acción individual ganándole la pelota a dos rivales, y habilitó por encima del arquero a Danny Cano, quien apareció al segundo palo y la envió al fondo de las piolas con el botín derecho.



Once Caldas apareció en la escena con un contragolpe que por poco termina en el descuento. Sebastián Hernández remató de zurda y estrelló la pelota en Jhonny Vásquez; el mismo Hernández capturó el rebote y remató con derecha, pero apareció el arquero Harlen Castillo para rechazar. La pelota quedó viva y terminó en una remate que se estrelló en el palo. Ninguno quiso entrar.



Casi sobre el final (81'), Castillo fue importante con un zurdazo de Adrián Estacio, que sacó abajo cuando buscaba entrar por el segundo palo.



Al final, Pereira pudo sostener la ventaja y de esta manera consiguió su primera victoria por Liga Betplay, después de más de un año. El equipo risaraldense no ganaba desde el 22 de febrero de 2020, cuando venció (0-1) a Boyacá Chicó, con tanto de Wilfrido de la Rosa. Desde ese entonces no celebraba en el campeonato (sin contar la liguilla), aunque sí lo había hecho por Copa Colombia, cuando superó el 21 de octubre a Tigres, también por la mínima.



El equipo de Eduardo Lara encajó cinco fechas sin ganar, sumando la pérdida de este lunes frente a un rival que no le ganaba desde el 3 de abril de 2011.