¿Jefferson Duque en planes del Pereira? DT reaccionó a los rumores

Deportivo Pereira ha entregado noticias en los últimos días. La primera y más importante, la continuidad de su cuerpo técnico después de clasificarse a octavos de final de Copa Libertadores. Alejandro Restrepo fue tentado por otros clubes en Colombia, entre ellos Independiente Medellín, pero decidió quedarse a cumplir contrato hasta diciembre.



Si bien, también se conoció que las directivas matecañas están intentando renovarle hasta diciembre de 2024, el técnico fue enfático al decir que por ahora se queda a cumplir contrato. Del próximo año prefirió no hablar. Sobre este tema y la reacción al supuesto interés en Jefferson Duque, Restrepo habló en El Vbar, de Caracol Radio.

"De Jefferson no hemos conversado. La pregunta me sorprende porque sabemos que está en Nacional. Es un jugador que conozco y sé de su calidad", mencionó Restrepo sobre el posible interés en el delantero verdolaga, quien tiene contrato hasta diciembre en su club.



"Estamos atentos a los posibles movimientos, teníamos jugadores que han venido a préstamo y tienen posibilidades de contrato. Buscarémos un jugador más en la parte de adelante y el medio campo. Tenemos una plantilla generosa en cantidad y debemos mejorar en calidad para que el equipo quede bien compensado", agregó sobre los refuerzos que espera para 2023-II.



Finalmente, Restrepo dejó claro que se quedará en el club a cumplir su contrato, lo que pasará en 2024 todavía no lo resuelve. "Me voy a quedar en Pereira. La decisión ya se había tomado y era cumplir el contrato hasta final de año. Hemos tenido algunas conversaciones con el club y estamos contentos pero todo va hasta diciembre, se firmó a un año con la posibilidad de extender si se clasificaba a un torneo internacional".