Santa Fe aprovechó los espacios y sentenció el partido: análisis

Segunda victoria de Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2022-II, un triunfo que catapultó a los dirigidos por Alfredo Arias a la quinta casilla con nueve unidades. Andrey Estupiñán fue el encargado de poner el único tanto en el tanteador que le dio esos tres puntos a los bogotanos en el mejor semblante pese a la visita: cumpleaños de Bogotá.

A lo largo del compromiso, Independiente Santa Fe se empezó a hacer con la pelota, pero no tradujo ese dominio en opciones de gol más allá de acercamientos en los que la puntería fue un factor para no poder concretar. En la segunda parte, y con el pasar de los minutos, los santafereños dejaron algunos espacios que Pereira aprovechó, pero no pudo romper el arco visitante. Sobre el final, apareció esa apertura en el marcador, y la consolidación del triunfo.

Para FUTBOLRED analizamos la victoria de Santa Fe:

Muchas ansias: en todo el partido, Independiente Santa Fe no lograba traducir esa posesión en opciones reales. Además, se empezó a desesperar, sobre todo en el complemento jugando a lo que saliera con remates de media distancia buscando sorprender, pero sin la efectividad deseada. Los pases imprecisos y el no saber qué hacer con la pelota rodeó al cuadro cardenal.



Lesiones que pesan: durante la primera parte, Santa Fe sufrió dos golpes, el primero de Wilfrido De La Rosa que apenas estaba volviendo a la actividad en estos partidos después de un golpe que lo sacó del semestre pasado sobre el final. En su lugar, entró Andrey Estupiñán. Leandro Castellanos también arrastró problemas físicos. Alfredo Arias lo aguantó para no perder otra ventana de cambio, y en el complemento ingresó José Silva. Quedará esperar cuánto tiempo de incapacidad tendrán.



Dejó espacios y aprovechó los de Pereira: como es habitual en los centrales de Santa Fe, en especial en José Manuel Aja de subir constantemente, dejaba mucha zona en libertad para que los pereiranos atacaran. Tanto que a Carlos Sánchez le tocó jugar como un central en largos momentos. Sobre todo, en la segunda parte, los locales lo aprovecharon para atacar y José Silva tuvo que atajar uno que otro disparo. Al final, Neyder Moreno aprovechó la libertad, asistió a Andrey Estupiñán que puso el único tanto.



Se llenó de infracciones en contra: el VAR salvó a Santa Fe en una acción en la que Harold Rivera y Carlos Sánchez cerraron a Emiro Garcés. El central decretó pena máxima, pero terminó en el enésimo tiro libre para el Deportivo Pereira. Los cobros pegaron en la barrera, pero cualquier otro especialista o rival pudo haber aprovechado esas opciones de faltas.