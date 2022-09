Junior, con ritmo y timonel diferente: a la visita del Pasto

Junior de Barranquilla dejó ya a un lado el duelo de Copa y la clasificación a la gran final del certamen. Ahora, bajo el mando de Julio Comesaña, el tiburón espera retornar al grupo de los ocho, dejando a un lado la irregularidad en el certamen, durante el periodo de Juan Cruz Real.



Y es que el presente en el desarrollo de Liga, ha estado marcado entre las victorias y derrotas, además, de permanecer fuera de los ocho clasificados. Dos fechas sin ganar en el campeonato, sumándole los resultados de los demás, complica todo.



Por el momento, están en la casilla 13, con apenas 15 unidades. Una victoria podría catapultarlos al grupo de clasificados, pero todo dependerá, del ritmo y cambios, que no serán muchos, a cargo de Comesaña. El principal objetivo será obtener resultados, luego, estilo y detalles, pues necesitan resultados en la cancha.



La visita a Pasto no será el reto inmediato, pues en las próximas semanas, jugarán miércoles domingo, contando el duelo de ida de la final de Copa contra Millonarios. El duelo más reciente disputado entre ambas escuadras, en Nariño, data del apertura del 2021, con un empate a ceros.



El triunfo más reciente de Junior, en territorio nariñense data del apertura del 2017, 1 a 2 con anotaciones de James Sánchez y Édison Toloza.

De acuerdo a información del periodista Isaac Barrios, no viajará Carlos Bacca, regresando a la convocatoria Carlos Esparragoza, además, del retorno de Nelson Deossa y Jhon Pajoy.