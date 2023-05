Deportivo Pasto deja atrás racha de empates y sueña con clasificación

Deportivo Pasto sigue en carrera para ingresar al grupo de los ocho clasificados al cuadrangular de la Liga BetPlay. El equipo volcánico, que venía de empatar en sus últimos tres compromisos, venció a Aguares en condición de local y se hizo con el séptimo lugar de la tabla de clasificación.



Pasto, con la obligación de ganar, salió a imponer condiciones desde el comienzo. En los primeros minutos del compromiso fue un equipo rápido y punzante, lo que le permitió hacer daño en el arco de su rival. en el minuto 19, Adrián Estacio remató con su pierna izquierda desde el centro del área tras recibir el pase de Hidalgo para abrir el marcador.



Tras el gol, siguió insistiendo para ampliar la ventaja pero no tuvo suerte. en el minuto 36, Edwar López probó con un remate de derecha, sin embargo, la pelota se estrelló en el travesaño.



En los segundos 45 minutos, el desarrollo del partido no cambió a pesar de los esfuerzos de Jaguares para revertir la situación. Al 58´, Joffre Escobar recibió la asistencia de López para poner el 2-0, El delantero se movió por el área y logró sacar un remate potente que no pudo contener el portero Soto.



A falta de 13 minutos para la culminación del tiempo regular, llegó el tercero para el local con Escobar, nuevamente, protagonista. El '9' se desmarcó dentro del área y tras recibir el balón, remató para marcar el segundo en su cuenta personal. Estacio también se encontró con su segundo gol de la noche. El atacante utilizó el recurso del disparo de media distancia y con un zurdazo potente puso el cuarto para redondear una actuación excelente.

La siguiente jornada exigirá al máximo al Deportivo Pasto, que de conseguir un resultado favorable, se metería entre el grupo de clasificados. El equipo dirigido por Flabio Torres visitará al DIM, que también necesita puntos. Jaguares, por su parte, ya no podrá clasificar. En la siguiente jornada, enfrentará a Deportivo Cali en Montería.