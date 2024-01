Tolima se hizo fuerte ante Pasto y sumó sus primeros tres puntos

La segunda fecha de la liga BetPlay ya está en marcha y uno de los duelos que más goles ha registrado fue el de Deportivo Pasto ante Deportes Tolima en el estadio La Libertad donde los volcánicos llegaban con la ilusión de sumar sus primeros tres puntos en la temporada, al igual que los tolimenses, quienes fueron derrotados en condición de local ante Fortaleza en la primera jornada.



El conjunto dirigido por David González se hizo fuerte en el estadio La Libertad y derrotó con un contundente 1-4 al deportivo Pasto, que ahora suma dos derrotas consecutivas.

Deportes Tolima no tuvo compasión y tan solo al haber iniciado el primer minuto de juego, abrió el marcador de los pies de Yeison Guzmán, quien no dudo para rematar y vencer el arco defendido Diego Alejandro Martínez. El atacante sumó su segunda anotación en la liga BetPlay 2024-1.



No obstante, el conjunto volcánico reaccionó y por medio de Israel Alba al minuto 31 marcó el empate parcial antes de finalizar la primera parte.



Para el tiempo complementario, nuevamente el conjunto pijao se hizo fuerte y al 47 se impuso en el marcador gracias a la anotación de Brayan Gil Hurtado. No obstante, los dueños de casa reaccionaron rápidamente e igualaron el partido, pero el VAR momentos después anulo la anotación por posición adelantada.



Tras una larga pausa debido a las decisiones del VAR, el juego se reanudó y Deportes Tolima aprovechó para generar una jugada de riesgo que finalmente terminó debajo de los tres palos debido a un autogol del volante Camilo Ayala al minuto 62.



Finalmente, la visita sentenció la victoria al minuto 90+5 con la anotación de Lucas González, quien marcó el cuarto y último gol de la noche. Ahora Deportivo Pasto se enfrentará en la tercera fecha a Pereira en condición de visitante el próximo miércoles 31 de enero, mientras que, ese mismo día, el conjunto tolimense recibirá en el estadio Manuel Murillo Toro al América de Cali.