Deportivo Pasto vs. Alianza Petrolera: duelo de necesitados, EN VIVO

Este sábado a partir de las 5:30 pm, Deportivo Pasto recibirá en su patio al elenco petrolero por la fecha 12 de la Liga Betplay 2021-I, duelo en el que ambos tienen necesidades distintas.



Por un lado, los volcánicos que están acostumbrados a luchar entre los ocho en los últimos campeonatos, necesitan ganar para no quedar rezagados del grupo de los ocho, del que lo separan 6 puntos. Por el otro, un Alianza Petrolera que viene en crisis. No solo no ganan desde septiembre de 2020; en sus últimas tres salidas han recibido 12 goles y no han marcado uno.

Siga acá el minuto a minuto del partido: