¿Le rompió la cabeza? Pasto sigue polémica y mostró golpe a López

Independiente Medellín y Deportivo Pasto se enfrentaron en fecha 19 de Liga BetPlay 2023-I, donde ambos eran rivales directos, por lo que llegaban con la necesidad de sumar tres puntos para acercarse a la clasificación. Finalmente, el poderoso ganó en el último minuto en un juego plagado de polémicas por decisiones arbitrales.

Luego del partido el presidente de Medellín Daniel Ossa, protestó que la jugada de gol invalidada a Medellín no hubo nada raro y mencionó que el VAR no juzgó bien en esa anotación que adelantaba al poderoso en el marcador. Además, el dirigente sentenció en que la atención al jugador de Pasto, Edwar López fue “payasada”.



Por ello, en un comunicado del Deportivo Pasto, le hicieron quite a las duras declaraciones e Ossa y compartieron la imagen del corte en la cabeza que le quedó a Edwar López tras el choque, rechazando y desmintiendo lo dicho por el dirigente en conferencia de prensa.



“Esta fue la herida que recibió nuestro extremo Edwar López en el partido del día de ayer ante Medellín y que debió recibir atención inmediata por parte de nuestro Departamento Médico, quien ejecutó los procedimientos respectivos de manera efectiva e inmediata”, dice el texto junto a la imagen del corte de López.



Igualmente, Pasto también se quejó del arbitraje por intermedio de su arquero Diego Martínez, quien también se vio involucrado en la jugada del penalti a Andrés Ibarguen, donde sentenció que era una jugada normal y fue una “injusticia” que pitaran esa falta.



🔵 🔴 🟡 Esta fue la herida 🤕 que recibió nuestro extremo Edwar López en el partido del día de ayer ante @DIM_Oficial y que debió recibir atención inmediata por parte de nuestro Dpto Médico quien ejecutó los procedimientos respectivos de manera efectiva e inmediata. pic.twitter.com/xdxqjZzKZ1 — EL TRI (@DeporPasto) May 15, 2023



​Por ahora, Dimayor no se ha pronunciado sobre los errores arbitrales que sucedieron en este partido y tanto Pasto como Medellín tendrán que jugársela toda por clasificar en la fecha 20 de este miércoles 17 de mayo cuando enfrenten a Envigado y Unión Magdalena respectivamente.