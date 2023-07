¡Decisión correcta! Mano dentro del área no fue penal para Millonarios

Deportivo Pasto y Millonarios no pudieron sacarse ventaja en el primer tiempo del partido válido por la fecha 1 de la Liga BetPlay 2023.II, sin embargo, la jugada más destacada ocurrió cerca del pitazo para el medio tiempo.



Johan Campaña se puso de frente al balón para evitar el remate de Jader valencia, quién después de una serie de rebotes, había ingresado al área. La pelota se estrelló en su brazo y el juez principal del compromiso no dudó en señalar penal, sin embargo, la decisión cambió luego de la revisión del VAR.



A pesar de que si hubo impacto, el defensor no tenía su extremidad separada del resto del cuerpo, por lo que no se consideró como una acción punible.