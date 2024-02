Se cocina cambio de técnico por malos resultados en Liga: ¿es justo?

El resultado no es lo más importante en el fútbol. Pero en algunos casos puede ser lo único. El que no logra consolidar rápido una idea cede terreno y, por decisión propia o de los directivos de un club, se van así como llegaron.

El primer equipo del FPC que tomo una decisión drástica fue el Boyacá Chicó, pero no sería el único, según las últimas informaciones.

El incómodo puesto 18 de la tabla de posiciones, con solo 4 puntos de 18 en disputa, podría marcar también la suerte de Jersson González en Deportivo Pasto, una decisión que podría tomarse en las próximas horas.

Según el periodista Pipe Sierra en Primer toque de Win Sports, en al mañana de este martes se cumplía un reunión clave en la que el DT le expondría a los directivos sus razones para no seguir con un proyecto que fue muy ambicioso, a su llegada desde Llaneros, pero que no ha dado los resultados esperados.

​González ha hecho un gran esfuerzo, pero en la cancha los puntos se han ido de la manera más insólita, como le ocurrió contra Envigado o Junior, por errores no forzados de los jugadores, a pesar de una propuesta atacante y ambiciosa.

​La confirmación del nuevo DT a la lista de salidas en el FPC podría ampliarse muy pronto.