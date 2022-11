Se calentó la Liga Betplay: exigen garantías para enfrentar a Águilas

Luego del escándalo que sacudió al fútbol colombiano en la fecha 4 de los cuadrangulares, donde hubo denuncias hacia el directivo de Águilas Doradas, Fernando Salazar, a quien señalaron de intentar sobornar a recogepelotas y de intimar a un jugador del DIM, Deportivo Pasto le exigió a Dimayor brindar todas las garantías en el partido del sábado.



A través de un comunicado oficial, el club nariñense informó del requerimiento formal emitido a Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, solicitando "juego limpio" y "fútbol en paz" previo al partido del sábado en Rionegro, donde las Águilas Doradas buscarán clasificarse a la final de la Liga II-2022.

Cabe recordar que el máximo accionista de Águilas fue denunciado por el jugador Andrés Cadavid, quien aseguró haber sido intimidado por el directivo y uno de sus escoltas al termino del partido.



A Salazar, a quien se le vio totalmente desencajado en la zona mixta lanzando insultos y quien incluso tuvo que ser controlado por la Policía, también lo señalaron de intentar sobornar a recogepelotas en el Atanasio Girardot. Terrible escándalo.



Lo cierto es que el próximo sábado se jugará un partido decisivo en la Liga, pues en caso de ganarlo, Águilas se convertirá en el primer finalista. Por esta razón, Deportivo Pasto solicitó "todas las garantías de seguridad" para su plantilla, antes y después del partido.



De igual manera, el club volcánico se refirió a "garantías logísticas" en el estadio Alberto Grisales, casa de las Águilas Doradas, y solicitó a la Comisión Arbitral "la designación de una terna arbitral imparcial veedora del buen desarrollo del encuentro deportivo".



En la misiva dirigida a Dimayor este jueves, Deportivo Pasto reconoce que busca evitar situaciones como la registrada en Medellín. "Si no existen medidas y garantías de seguiridad y protección para el equipo, y no se visualiza la imparcialidad y la transparencia, no disputaremos dicho encuentro".