Incertidumbre de Pasto en Perú: no han podido regresar a Colombia

Deportivo Pasto vive un panorama bastante complicado en Perú tras ser tocado por las protestas sociales que atraviesa ese país y que ha tenido constantes enfrentamientos entre la Policía local y manifestantes de manera violenta.



La delegación del Deportivo Pasto viajó a hace unos días con 31 integrantes a territorio peruano en busca de jugar dos amistosos de pretemporada contra Melgar y Binacional de cara al inicio de la temporada de Liga BetPlay 2023.



Sin embargo, luego de finalizados los partidos amistosos y buscar retornar a Colombia para seguir preparando su debut ligero, se encontraron con que los hechos de orden público han impedido que el equipo volcánico no pueda regresar al país debido al cierre de aeropuertos y carreteras, por lo que no se han podido movilizar.



Actualmente Pasto se encuentra en la ciudad de Arequipa y a pesar de que están bien al estar alejados del estallido social, voceros del club han confirmado que han buscado soluciones con el Gobierno de Colombia para gestionar un regreso seguro, pero no lograron respuesta.





Por el momento, futbolistas, cuerpo técnico y directivos siguen buscando opciones para un pronto retorno a Colombia, debido a que tienen su debut de Liga contra Alianza Petrolera, el próximo lunes 30 de enero y no se sabe con exactitud si les dé el tiempo para disputar el encuentro.