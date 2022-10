Pasto generó un volcán en Liga BetPlay: eliminó a Tolima y es líder

Deportivo Pasto y Deportes Tolima se enfrentaron en la continuidad de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2022-2 donde nariñenses y pijaos disputaron un partido con un buen segundo tiempo en estadio Departamental Libertad, donde los locales lograron un 2-1 y quedaron con 29 puntos, resultado que los deja cerca a la clasificación y líderes.



Durante el primer tiempo el partido no tuvo muchas ocasiones de gol y las opciones de llegadas fueron muy escasas donde apenas hubo aproximaciones a los arcos, pues el partido fue un poco táctico, donde Tolima esperó y Pasto estuvo inteligente atacando cuando pudo.



Sin embargo, para el segundo tiempo el partido fue más intenso y de inmediato Deportivo Pasto empezó a llegar con más opciones de peligro, donde Jeison Medina logró a los 58 minutos el gol que llevó a los del galeras arriba en el marcador y soñando con la clasificación.



A pesar de irse arriba en el marcador, Deportes Tolima no quería seguir perdiendo en la Liga BetPlay y decidió ir al ataque y cinco minutos después de la anotación de Pasto, lograron el empate tras una jugada discutida.



La anotación llegó tras un remate de Jeison Lucumí al minuto 64 donde el empate estuvo por minutos con un ahogo de gol tras una falta previa a Jerson Malagón, pero que finalmente el VAR decidió que no fue una jugada descalificadora y habilitó el gol del jugador de Tolima.



A partir de ahí, Deportes Tolima empezó a aumentar su intensidad y se vio motivado tras el gol, por lo que aprovechó la desconcentración y nervios de Deportivo Pasto, quienes se vieron imprecisos dentro de su propia área.



Sobre los minutos finales el partido estuvo más equilibrado para ambos equipos, donde Pasto de a poco empezó a volver a tener memoria de su orden y ataque a Tolima, por lo que tuvo opciones con pelota quieta para hacer daño, pero finalmente no logró llevarse como premio ese segundo gol.



La odisea de Tolima se puso cuesta arriba tras la expulsión de Julián Quiñones, quien cometió sobre el minuto 85 una falta cerca al área tras una ataque de Pasto y el juez central decidió sacarlo del partido, acción que complicó a los de Hernán Torres, quienes sufrieron sobre el final después de jugar con uno menos.



Por ello, sobre el minuto de adición en el 90+5, César Quintero logró el segundo gol para Deportivo Pasto y estallar en el estadio Departamental para generar erupción en la Liga BetPlay, logrando ser líderes y de paso eliminando a Deportes Tolima del campeonato.



Al final los dos equipos empataron a un gol y deja a Deportivo Pasto con 27 puntos, quedando cada vez más cerca de la clasificación, mientras que Deportes Tolima sigue viviendo un presente irregular y quedó con 17 unidades.