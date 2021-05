Medellín y sus razones para acoger el partido entre Cali y Tolima

La Dimayor confirmó que el único partido de cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021 que está pendiente, entre Deportivo Cali y Tolima, se jugará este sábado (3:00 p.m.) en el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

Aparte de su escenario de Palmaseca, donde no se pudo cumplir con el juego en tres intentos debido a la situación de orden público y bloqueos, Deportivo Cali había analizado otros 10 posibles escenarios en los que se podría realizar el encuentro, un mes después, y aunque algunos mandatarios locales y gobernadores dieron el sí, las altas cifras de contagio de covid-19, desmanes y hasta amenazas de barristas los llevaron a reversar la decisión.



Así ocurrió este jueves en la mañana con Villavicencio, después de que el Alcalde de dicha ciudad dio el permiso para que el cotejo se realizara en el Estadio Bello Horizonte, pero el anuncio de que desde Bogotá llegarían barristas a boicotear el partido dio al traste con esa intención y dos horas después le comunicó a la Dimayor que se cancelaba.



Pues bien, después de varios días de buscar opciones como sede de dicho compromiso, el ente rector del fútbol profesional colombiano encontró respuesta positiva en el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien anunció que la ciudad está lista para recibir a equipos e hinchas del fútbol en el Estadio Atanasio Girardot y reactivar ese sector de la economía y del deporte.



“Me sueño estadios llenos, hay que empezar a dar pasos y muestras de la reactivación. Yo levanté la mano para que llegara el partido del Tolima y el Cali a la ciudad de Medellín. Son mensajes bonitos también de que el fútbol no debe parar”, dijo Quintero.



Quintero agregó que no debe detenerse más la economía, “nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que ese partido se desarrolle de manera adecuada. Y pedimos el apoyo de la ciudadanía para que eso sea así es un mensaje bonito que se haya aprobado traer el partido para acá y si nos dejan traer todos los partidos de la liga para acá, muy bienvenidos, acá los recibimos todos”.



El mandatario agregó que este sábado el partido contará con todos los protocolos de bioseguridad y desde la Administración invitó a los aficionados a vivir la fiesta del fútbol en paz.



