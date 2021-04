Análisis de Cali vs Tolima: ¡ideas y conceptos en el camino al título!

Choque de ideas, conceptos y de fuerza en cada una de sus zonas de juego. Cali ante Tolima promete ser una de las llaves más intensas, mucha historia, muchos goles y grandes cualidades de parte y parte.



Virtudes y debilidades del Cali



Deportivo Cali fue líder de la Liga Betplay I-2021 durante las primeras once fechas, jugando al ataque en todas las canchas del país. Sin embargo, tuvo un bajón que llenó de incertidumbre a sus aficionados y en un partido clave ante Equidad recuperó el sendero para asegurar el cupo en cuartos de final.



El cuadro verdiblanco terminó cuarto con 31 puntos y será cabeza de serie, con aspectos valiosos y otros a revisar.



Para FUTBOLRED, estos son los puntos fuertes y débiles del elenco dirigido por Alfredo Arias:

Virtudes:



-Un guardameta en buena forma: El uruguayo Guillermo De Amores se amoldó rápidamente a su cuarteto posterior, siendo fundamental para la consecución de resultados en partidos complicados.



-Defensa ordenada: La vinculación de Jorge Arias fue un acierto de los directivos porque permitió mejorar algunas falencias que se presentaban antes. Lamentablemente para el equipo, el Central valduparense se pierde el resto del año y Eduard Caicedo tendrá que lograr sincronía con Hernán Menosse.



-La del Cali es la segunda defensa menos vapuleada de la Liga, con 14 tantos en contra en 18 partidos, es decir, una media de menos de un gol por encuentro.



-La llegada de Gastón Rodríguez: El mediapunta uruguayo viene mostrando con su juego y goles que puede aportar cosas importantes en medio de la poca efectividad del equipo, se ubica bien en el área y tiene un buen remate de media distancia.



Debilidades:



-Nómina corta: La formación titular del Cali está para pelear de tú a tú con cualquiera de los equipos clasificados, pero ante cualquier contingencia de bajas, por enfermedad lesiones o expulsiones, se pierde solidez.



-Poca potencia anotadora: El ataque ‘azucarero’, junto al del América, es el menos efectivo del campeonato: 19 goles en 18 juegos es una cifra muy baja para las opciones que generó en la mayoría de ellos. Ángelo Rodríguez no ha podido responder a la confianza de repatriarlo desde Estados Unidos y su aporte goleador es mínimo.



-Algo parecido ocurre con Marco Pérez, que todavía no encuentra el camino para convertirse en el artillero temido del Deportes Tolima en 2018.



-Se ha perdido seguridad desde la estrategia: Alfredo Arias mostró durante buena parte del torneo un buen manejo desde del banco en el aspecto futbolístico, pero últimamente se observan dudas, con cambios constantes de idea táctica y nombres.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces





Tolima, un acostumbrado a estas fases finales



Tras caer en Cali ante el América, el cuadro de Hernan Torres volverá a la capital vallecaucana. Perdió la opción de ser cabeza de serie, quedando en la quinta casilla con 30 unidades.





Fortalezas



-El cuadro de la capital musical de Colombia ha mostrado gran solidez en el Manuel Murillo Toro, es el segundo mejor local, en donde ha jugado un total de nueve encuentros, sumando 20 unidades, producto de seis triunfos, dos empates y una derrota, que fue ante Junior por la mínima diferencia.



Además, las variantes desde el esquema de juego se han vuelto constante en el planteamiento de Hernán Torres, mostrando su evolución y adaptación a ciertas circunstancias del juego. Desde un 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 hasta el 3-4-3, que da facilidades para mantenerse resguardado y jugar con 5 defensas si es necesario, con la diferencia que su bloque suele ser medio.



-Con esa facilidad de cambiar esquemáticamente, su zona defensiva ha cobrado mayor relevancia, pues la estatura de sus centrales, Sergio Mosquera, con un 80% de quites exitosos y Julián Quiñones que tiene un 76% de duelos aéreos ganados han conformado una pareja sólida. El conglomerado de todos sus defensores ha tenido un total de 72,2% de efectividad en los quites. A lo anterior, se le suma que tan solo ha recibido 14 tantos, igualando con Cali, Santa Fe y superados por Junior y América, que son las vallas menos vencidas del campeonato.



-La estatura y nivel de sus dos porteros ha sido fundamental, pues en todo el todos contra todos han logrado sacar la portería invicta en nueve ocasiones, siete de esas con Álvaro Montero, que ha retornado a la titularidad.



Debilidades



-Pese a tener una considerable cifra de 22 goles marcados, siendo la cuarta mejor ofensiva del campeonato, su poderío no se concentra en la zona de ataque. Sus jugadores de área han aportado cinco tantos, dejando la labor de conversión a los jugadores que vienen desde las bandas, además, su goleador es Sergio Mosquera, que ha marcado cuatro dianas y Jaminton Campaz con tres.



-Se le agrega que han rematado en 204 oportunidades, el que más ha aportado es Campaz, que ha intentado en 37 oportunidades.

El rendimiento jugando fuera de Ibagué es regular, pese a sumar diez unidades en nueve compromisos, han ganado dos, empatado cuatro y perdido tres partidos de visita.



-Cortar el juego en ciertas ocasiones es vital, para cortar avances del rival o lo que llaman falta táctica. Es el conjunto que más infracciones ha realizado, con un total de 283.



La figura, una duda entre defensa y mediocampo.



-El defensor Sergio Mosquera se ha vuelto fundamental en el esquema de Torres, sea con línea de tres o de cinco en el fondo. Tiene un 79% de precisión en los pases realizados, además de su facilidad para ganar el balón, ha marcado cuatro tantos, siendo el goleador del equipo en lo que va de la Liga BetPlay Dimayor.



-Y causa curiosidad que uno de los baluartes no esté como primero, pero la temporada del central ha llegado a darle tantos reconocimientos por encima de Jaminton Campaz. El volante ha aportado tres tantos en el campeonato, su desequilibrio ha sido constante y es uno de los fijos de Hernán Torres.





Sergio Raúl Cortés Camacho

Redactor Futbolred Bogotá

@Seracoca_95