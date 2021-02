Clásico de la fecha 10 se juega en Palmaseca: Cali recibe a Santa Fe

Deportivo Cali no expondrá su liderato, porque independientemente del resultado permanecerá en el primer lugar, pero sí le apunta a un triunfo este domingo (8:10 p.m.) en el estadio de Palmaseca ante Santa Fe, en el partido más llamativo de la décima jornada de la Liga BetPlay I-2021.

Tras su empate 1-1 frente al DIM en el Atanasio Girardot, en juego en el que volvió a fallar en definición, pero también se vio perjudicado por el arbitraje y el VAR, los verdiblancos tendrán un duro examen ante uno de los rivales que le persiguen en la tabla.



El conjunto capitalino ha perdido solo una vez y se medirá al único invicto del campeonato. La última vez que se vieron las vieron las caras fue victoria del local por 3-2, el 19 de octubre del año pasado.



Alfredo Arias y sus dirigidos conocen suficientemente de lo que es capaz Santa Fe, que bajo el mando de Harold Rivera tiene muy buenas variantes de ataque. Lo cierto es que con la presencia de Jorge Arias el equipo ha ganado mucha solidez y además gol en el fútbol aéreo y en los tiros libres. Pero lo más importante para ellos será mantener la idea de juego que expresan los ‘azucareros’ en todas las canchas de salir a ganar y sobre todo que puedan estar finos en el arco de Leandro Castellanos.



Ante la poca figuración que ha tenido Kevin Velasco, Arias les ha dado confianza a Ángelo Rodríguez y Marco Pérez para que jueguen en punta, recibiendo la compañía desde la mitad de Andrés Arroyo y el desequilibrio que siempre ofrece Jhon Vásquez por la derecha.



La única duda está en el sector de volantes, en el que Andrés Colorado podría actuar por Jhojan Valencia o Carlos Robles, en busca de que bajen sus cargas por la cantidad de partidos.



Con ellos se sacrifica la apertura por las bandas y se apela a la generación por el medio, para que a través de potencia puedan desequilibrar a la defensa ‘cardenal’. Los planteamientos de ambos equipos coinciden en algunas cosas, con jugadores muy talentos, y seguramente llenará la retina de los aficionados.



Siendo este el encuentro más atractivo de la fecha, tendrá asistencia del VAR.



Domingo 25 de febrero

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: Mario Tarache (Casanare) y Yinfar Bulla (Meta).



Probable formación



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Harold Gómez, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade; Jhojan Valencia (Andrés Colorado), Carlos Robles, Andrés Arroyo, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez, Marco Pérez).



Datos en el previo



Deportivo Cali acumula siete duelos consecutivos sin perder ante Independiente Santa Fe en Liga (5 victorias, 2 empates); de hecho, no pierde como local ante este rival desde abril de 2016 (3-4) en la máxima categoría.



Los últimos cuatro empates del Cali como local en Liga fueron por el mismo resultado: 1-1.



Independiente Santa Fe no recibió gol en sus últimos tres duelos como visitante en Liga (2 victorias, 1 empate); no acumulaba al menos tres partidos sin recibir gol de esta forma desde septiembre - octubre 2019 (4 partidos: 3 triunfos, 1 empate).



Deportivo Cali marcó el 80% de sus goles (8/10) en la Liga I-2021 entre los minutos 61 - 90 de los partidos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces