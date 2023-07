Deportivo Cali buscara su camino por no descender ante Pereira

Deportivo Cali jugará este lunes ante Pereira a las 8:00 p.m., en lo que será un debut crucial en el futuro del equipo puesto que pelean por no descender de la Liga Betplay.



El cuadro azucarero deberá ir al estadio Hernán Ramírez Villegas y allí habrá debut no solo de la plantilla sino también del entrenador Jaime de la Pava que fue oficializado hace unos días.



Cali llega con buena racha ya que en el final de la Liga I viene de no perder sus últimos tres juegos. No obstante, el cuadro local también viene invicto en sus últimos duelos por Liga.

El más reciente partido entre ambos se dio el 1 de marzo de 2023. En ese juego, Cali cayó de local con los pereiranos con gol de Ángelo Rodríguez en el minuto 14 del encuentro jugado en el estadio Palmaseca.



Vale señalar que Cali podría tener el estreno de Luis Sandoval mientras que en Pereira también debutarían algunos de los refuerzos para este semestre.



Alineaciones probables:



Pereira: A. Quintana; J. Quintero, J. Vásquez, J. Suárez; E. Moreno, L. Angulo, Y. Velásquez, J. Zuluaga, J. Fory; K. Valencia, A. Rodríguez.



Deportivo Cali: J. Wallens; A. Gutiérrez, J. Díaz, G. Mera, B. Montaño; F. Castro, K. Salazar; J. Vásquez, K. Velasco, J. Córdoba; K. Viveros.