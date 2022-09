Deportivo Cali se pone al día en la liga: recibe al Pasto en Palmaseca

Este miércoles, el Deportivo Cali recibirá al Deportivo Pasto a las 8:15 de la noche, en su estadio en Palmaseca, por el juego aplazado de la fecha 7 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022. En donde el equipo dirigido por Mayer Candelo, desea conseguir su primer triunfo del campeonato, teniendo de momento 5 empates y 5 derrotas.



El grupo luego del empate a un gol contra el Atlético Bucaramanga en la noche del domingo, tuvieron el lunes para hacer la recuperación física del grupo principal, mientras el resto que no fueron partícipes, hicieron trabajo diferenciado. Durante la jornada del martes, el equipo logró hacer el trabajo táctico correspondiente al duelo contra el equipo nariñense, para buscar el primer triunfo desde el pasado mes de mayo por liga.



Las principales novedades que puede presentar el equipo son el regreso de Teófilo Gutiérrez y Kevin Salazar, quienes ya pagaron sus respectivas fechas de sanción, el primero por la expulsión contra Unión Magdalena en la fecha 9 y el segundo en el clásico contra el América de Cali en la jornada 10. Por otro lado Yony González y Santiago Mosquera, todavía no verían minutos, procurando tener una óptima recuperación de los ofensivos.



Este compromiso se disputará a puerta cerrada, por la decisión de la Comisión de Seguridad de Palmira, por los incidentes que ocurrieron en el partido contra Atlético Bucaramanga.



Datos previos



Deportivo Cali no gana por la liga colombiana desde el pasado 1 de mayo, cuando venció de visitante 0-1 al Once Caldas en el estadio Palogrande de Manizales por la fecha 18 de la Liga I, con anotación de Daniel Luna.



El equipo azucarero no pudo ganar los 4 partidos más recientes contra el equipo pastuso por la liga colombiana, sumando dos derrotas y un empate en el Departamental Libertad y otra igualdad en su estadio en el 2020.



La última victoria caleña por el torneo local, se remonta al 1 de septiembre del 2019, cuando salieron victoriosos 3-1 en Palmaseca, por el torneo finalización. Las anotaciones de aquella ocasión fueron de Feiver Mercado, Danny Rosero y Juan Ignacio Dinenno, en la visita descontó César Amaya.



Alineación probable

Deportivo Cali: Humberto Acevedo; Juan José Mina, José Caldera (Guillermo Burdisso), Germán Mera, Christian Mafla; Kevin Salazar, Enrique Camargo, Oscar Segura, Daniel Luna, Kevin Velasco; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Mayer Candelo.



Estadio: Deportivo Cali.



Hora: 8:15 p.m.



TV: Win Sports +.



Árbitro: Luis Matorel (Bolívar).



VAR: Kéiner Jiménez (Cesar).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15