Deportivo Cali, con la obligación de ganar: recibe a Millonarios

Deportivo Cali terminó su preparación para uno de los partidos de más historia de fútbol colombiano, como lo es el ‘clásico añejo’ contra Millonarios, juego que será 6:05 de la tarde de este domingo en el Estadio del Cali en Palmaseca, por la sexta jornada de la Liga I-2022.

El equipo dirigido por Rafael Dudamel posterior al empate del miércoles por la final de ida de la Superliga, el grupo retornó a los entrenamiento el día siguiente con los trabajos de recuperación física del grupo principal. El viernes hicieron ejercicios fortalecimiento y movilidad y este sábado fueron enfáticos en la parte táctica correspondiente al duelo contra Millonarios.



El latera izquierdo Christian Mafla, que debutó con el equipo en el juego de Superliga contra Tolima, habló sobre sus sensaciones en el primer juego.



“Muy contento la verdad de poder empezar aportar, de haber tenido una buena actuación, creo que el equipo estuvo bien, sentimos y salimos con la sensación que merecemos más, pero contento porque se ha hecho las cosas bien, esperando empezar a sumar de menos a más y Dios mediante llegar lo más pronto posible a mi mejor nivel. Ha habido poco tiempo, me he sabido preparar, creo que estos 90 minutos me van a ayudar para crecer la parte física”.



Detalló lo que será enfrentar al elenco albiazul: “sabemos que Millonarios es un gran equipo, tiene un gran técnico que conoce muy bien el juego, entonces creo que va a ser importante seguir creciendo, seguir por ese camino de intensidad de buen fútbol y sé que los resultados van a venir”.



Por último invitó a los hinchas al compromiso en condición de local: “siempre necesitamos esa fuerza ahí en la tribuna que nos da ese aliento de cada día dar más, en cada momento, pelota, jugada, entonces va a ser importante que nos acompañen y ojalá, Dios quiera podamos tener un lindo marco en el estadio y poderles dar una alegría”.



Datos previos



Millonarios ha perdido solo uno de sus últimos 13 enfrentamientos ante Deportivo Cali en la máxima categoría (4 victorias y 8 empates), en febrero de 2018 como visitante (2-0). Previo a esto, el conjunto caleño ganó cinco de los siete duelos anteriores (2 derrotas).



Deportivo Cali ha perdido cuatro de los cinco partidos que ha disputado hasta ahora en este Apertura 2022 (1 victoria). Se trata del peor registro del conjunto caleño a estas alturas del torneo desde el Apertura 2011 (también cuatro).



Millonarios suma cinco partidos sin perder como visitante en Primera División (2 victorias y 3 empates), después de haber caído en cinco de sus ocho visitas anteriores (3 victorias).



Jorge Marsiglia de Deportivo Cali es el líder del torneo en intercepciones (15) y tiene el quinto registro más alto entre defensores en recuperaciones de balón (32).



Alineación probable: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, Guillermo Burdisso, Christian Mafla; Carlos Robles (Andres Balanta), Sebastián Leyton, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco; Ángelo Rodríguez.



Estadio: Deportivo Cali

Hora: 6:05 p.m.

T.V.: Win Sports +

Árbitro: John Ospina (Quindío)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15