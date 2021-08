La titularidad de Teo Gutiérrez le pone sabor al duelo Cali vs. Junior

No hay duda que es el ingrediente más esperado en ese exquisito plato futbolero que prometen este domingo (4:05 p.m.) Deportivo Cali y Junior en Palmaseca, por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2021.



Teófilo Gutiérrez será titular frente a su antiguo club y del cual es hincha desde niño, de acuerdo con lo que tiene planificado el técnico Alfredo Arias, y allí coge mucho más sabor este atractivo compromiso.



Las apariciones de ‘Teo’ en los segundos tiempos tanto de Liga como de Copa Betplay han sido beneficiosas para el elenco verdiblanco, ya que imprime jerarquía, liderazgo, asistencias y gol, como ocurrió esta semana en un juego que se estaba complicando con el DIM en Copa.



No va a poder conformar la dupla con Harold Preciado para conformar el ‘Preteo’ que ansían los aficionados, pero sí estarán Ángelo Rodríguez, Jhon Vásquez y Gastón Rodríguez para tratar de sacarle provecho a las indecisiones de la defensa tiburona.



Teófilo manifestó que para él es un partido más, pero se sabe que muy adentro lo que quiere es hacer una gran presentación y brindarse al máximo por un club que le abrió las puertas luego que en Junior no le dieran continuidad en su quinta temporada.



Otra buena noticia es el regreso del lateral derecho y capitán, Juna Camilo Angulo, luego de varias fechas de ausencia por una lesión muscular. Con él, hay mayor volumen para incrementar las variantes ofensivas.



Hay un aspecto que preocupa en los últimos partidos y es el bajón en su rendimiento del arquero Guillermo De Amores, quien no está midiendo bien los tiempos a la hora de ir a los balones rastreros. El uruguayo fue prenda de garantía en una gran cantidad de partidos, pero debe hacer una evaluación de las fallas recientes.



El ambiente pesado de los días anteriores cambió tras el triunfo 2-3 sobre Alianza Petrolera como visitante y ahora con 8 puntos los ’azucareros’ ven más cerca la posibilidad de entrar entre los ocho, dependiendo de los resultados de los equipos que lo anteceden.



Sobre la inclusión de ‘Teo’ desde el comienzo del encuentro, Arias señaló: “Tenemos un jugador importante que nos ha dado una muy buena mano entrando, ojalá este partido sea especial para él, como lo hace siempre, que juega para el equipo. En cuanto al primer triunfo que necesitamos, ojalá se dé, requerimos de esos tres puntos, creo que el equipo está haciendo méritos para ganarlos y solo se está complicando, ojalá solucionemos esa parte”.



Agregó que “el equipo está bien, pudimos descansar el otro día jugadores importantes para este partido y con los viajes que vamos a tener, en esa rotación que hicimos respondieron los que estuvieron, así que vamos a tener un plantel bien. Camilo entrenó normal la semana pasada, el capitán incluso nos acompañó a Barrancabermeja, entrenó allá y va a volver, es una de las apuestas que estábamos esperando y creo que va a ser importante”.



Se espera en el estadio de Palmaseca el aforo completo de los 10.000 aficionados que permiten las autoridades, motivados por la presencia de Téofilo y por la calidad del rival, que con Arturo Reyes pretende mejorar el rumbo que traía con Amaranto Perea.



Datos previos del partido Cali vs. Junior

Deportivo Cali lleva tres partidos sin triunfos como local ante Junior en Primera División (2E 1D). Los dos empates fueron con el marcador en cero.



El elenco azucarero aún no ganó como local en la Liga BetPlay II-2021 (2 empates, 1 derrota). Su último triunfo en casa fue ante Deportes Tolima en los cuartos de final del torneo anterior (2-0).



Junior buscará quebrar su racha de seis partidos sin triunfos como visitante en Liga (4 empates, 2 derrotas). En este intervalo, el equipo de Barranquilla solo marcó dos goles.



Con 39 tiros de esquina, Deportivo Cali es el equipo que más saques de esquina realizó en lo que va de la Liga BetPlay II-2021



Freddy Hinestroza suma 18 remates en lo que de la Liga BetPlay II-2021, y está junto a Harrison Mojica (Millonarios) en el segundo lugar entre los jugadores con más remates, detrás de Luis Mina (Deportes Quindío) y Harold Preciado (Deportivo Cali), que tienen 20.



Alineaciones probables

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Gastón Rodríguez, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez.

D.T.: Alfredo Arias.



Junior: Sebastián Viera; Walmer Pacheco, Danny Rosero, Homer Martínez, Gabriel Fuentes; Larry Vásquez, Didier Moreno, Freddy Hinestroza, Fabián Sambueza, Luis González, Carmelo Valencia (Cristian Martínez Borja).

D.T.: Arturo Reyes.



Hora: 4:00 p.m.



TV: Win Sports +.



Árbitro: Jorge Tabares (Antioquia).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces