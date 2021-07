Deportivo Cali se ilusiona con otra victoria en Palmaseca frente a DIM

Haberle ganado al Santa Fe en Bogotá y enfrentar este domingo (8:00 p.m.) al Medellín tiene con muy buena motivación al plantel del Deportivo Cali, que en su estadio de Palmaseca espera sumar un nuevo triunfo.



No hay duda que se trata de uno de los partidos más llamativos de la segunda fecha de la Liga BetPlay II-2021 y como tal los dos técnicos acudirán a sus mejores fichas.

En el local, que conserva una paternidad sobre el 'Poderoso', Alfredo Arias no contará con su compatriota Gastón Rodríguez, expulsado al cierre del partido en Bogotá y deshojó la margarita entre Michael Ortega, Franco Torres y el juvenil Daniel Luna, decisión que se conocerá una hora antes del encuentro.



De resto, no habría ninguna novedad respecto al elenco titular que derrotó a los ‘cardenales’, ya que la idea del timonel charrúa es consolidar su grupo base. En función ofensiva volverán a estar Harold Preciado, Jhon Vásquez y Kevin Velasco, un jugador que a pesar de la resistencia que tiene en la afición, ha recibido todo el respaldo del entrenador.



“Siempre armo el equipo pensando en los mejores, y como defiendo el escudo que tengo aquí, mientras Velasco sea mejor que los que están al lado de él compitiendo, va a jugar Velasco. Cuando haya uno que lo haga mejor en las prácticas y entrenamientos, va a jugar ese”.



Arias añadió que “es de la cantera, es del Cali, creo que siempre en la vida lo hacemos naturalmente, tenemos más paciencia con nuestros hijos que con los otros. Acá se da un caso especial y raro, pero no es de ahora. En estos días miraba la formación de Tolima, los dos laterales son formados acá, pero acá no lo quieren, no sé por qué, pero fueron campeones. Cuando los deberíamos proteger ante el primer error, son nuestros, acá es al revés, es algo para plantearse”.



Está claro que el DIM monta dos bloques de contención y defensa en los que jugadores como Germán Gutiérrez, Andrés Cadavid y Adrián Arregui tienen gran connotación, mientras que la generación la recuesta en Sebastián Hernández, Vladimir Hernández y Javier Reina, así como el poder de su ataque en el argentino Agustín Vuletich, Leonardo Castro y el ex América Diber Cambindo.



Datos en el previo



Deportivo Cali lleva cinco partidos invicto ante el DIM en Liga (3 victorias, 2 empates), es la racha más larga desde los siete partidos sin derrotas entre diciembre de 2014 y junio de 2016 (4 triunfos, 3 empates).



El cuadro verdiblanco acumula 6 encuentros sin empates en el certamen (4 victorias, 2 empates). Su última igualdad fue ante Pasto como local, en marzo de 2021.



Como local en la Liga BetPlay, Cali promedió 7.9 remates recibidos por partido, el registro más bajo de un equipo en la competencia.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Hora: 8:00 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Alexander Ospina (Quindío)

Asistentes: John Gallego (Caldas) y Mario Tarache (Casanare).



Probable formación



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Michael Ortega (Franco Nicolás Torres),Kevin Velasco, Jhon Vásquez; Harold Preciado.



D.T.: Alfredo Arias.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces