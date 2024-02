Deportivo Cali quiere seguir en la senda del triunfo: visita a Pasto

Deportivo Cali y Deportivo Pasto se enfrentan este viernes en la continuidad de la fecha 8 de la Liga Betplay 2024-I. Los azucareros visitan el estadio Libertad, una plaza complicada desde hace un tiempo para los vallecaucanos.



Cali llega de una importante victoria ante Atlético Nacional en el estadio Palmaseca que los posiciona en el sexto puesto de la tabla de posiciones. No obstante, el equipo de Jaime de la Pava no ha encontrado regularidad.



En lo que va de torneo, los verdiblancos han ganado tres encuentros, empatados dos y han perdido otros dos y ahora quieren empezar a tomar una racha de victorias.

Por su parte, Deportivo Pasto no llega en su mejor momento. El cuadro Volcánico marcha penúltimo en el torneo con cuatro unidades y solo ha sumado una victoria tras siete fechas jugadas.



Pasto cayó sobre el final con Bucaramanga en una y sigue con su mala racha ya que acumula cuatro juegos sin ganar. Este duelo sería crucial para decidir la continuidad de Jersson González en el equipo nariñense.



Pese a que llegan con realidades distintas, Deportivo Cali no ha sacado grandes resultados en los últimos años. Siempre perdió allá durante los últimos tres años y la última vez que sumó en casa del Pasto fue el 10 de octubre de 2020 cuando empató 1-1.



No obstante, su último triunfo en el departamento del Nariño por Liga data del 14 de agosto de 2017 cuando el Cali venció 3-4 a Pasto. Jefferson Duque, con doblete, Jeison Angulo y Jhon Valencia, en contra, fueron los goles azucareros mientras que el descuento Volcánico fue de Dany Rosero, en contra, Yesus Cabrera y Gastón Cellerino.



Pese a que no la ha pasado bien en el Libertad, en el más reciente enfrentamiento, Cali goleó a Pasto por 4-0 en el estadio Palmaseca con tantos de Luis Sandoval, Teófilo Gutiérrez, Andrés Arroyo y Adrián Parra.