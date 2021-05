¿Cuándo y dónde se jugará Cali vs. Tolima? Dimayor aclara panorama

La difícil situación que se vive en todo el país, especialmente en Cali, llevó a que el partido entre los azucareros y Deportes Tolima, a jugarse en Palmaseca, no pudiera efectuarse en la fecha prevista. El compromiso tuvo que aplazarse y se jugará el próximo fin de semana, tal como destacó el presidente de Dimayor, Fernando Jaramillo.



Al prolongarse por una semana más la competencia, las finales de la Liga Betplay inminentemente terminarán cruzándose con el inicio de la Eliminatoria Sudamericana. Sin embargo, Colombia no jugará su primer partido en condición de local. Lo hará frente a Perú y posiblemente, según la prensa de esa país, podría desarrollarse en Miami.

En charla con el programa Planeta Fútbol de Antena 2, Jaramillo destacó que el compromiso entre Cali y Tolima será el próximo fin de semana (día, hora y estadio por confirmar). El directivo mencionó la imposibilidad de jugar a mitad de semana por el compromiso continental de los ibaguereños. Este lunes, en horas de la tarde, podría confirmarse la reprogramación de este partido, que entregará rival a La Equidad.



"No podemos poner el partido el miércoles porque el Tolima tiene su encuentro de Copa Sudamericana. Casi que estamos en el día a día tomando decisiones. Yo creo que hay que mover esto ocho días, o sea que ese encuentro pendiente hacerlo el próximo fin de semana del 8 de mayo y así sucesivamente mover todo”, manifestó.



Y es que Colombia afronta una compleja situación social, que apenas permitió la realización de los partidos en Armenia, Ibagué y Medellín. La situación en Cali es delicada y para los equipos es imposible desplazarse hasta el estadio de Palmaseca. "No se dieron las circunstancias para jugar el partido. Tratamos de buscar una sede alterna, pero no se pudo".



De momento, el plan es que el partido se juegue en el estadio del Deportivo Cali, posiblemente el sábado en horas de la noche, pero todo dependerá del desarrollo de la protesta social durante la semana. Por tal razón no se descarta que este partido, que sí o sí lo programarán para el fin de semana, pueda cumplirse en un estadio como el Centenario, donde ya jugaron el fin de semana, Santa Fe y Junior. Todo esto en caso que los bloqueos en la vía Cali-Palmira persistan.



El Presidente de Dimayor también mencionó que los estadios deberán entregarse antes de junio con motivo de la Copa América, y no descarta que la final colombiana se juegue en un estadio alterno. "Lo malo es que tenemos que entregar los estadios a final de mayo y no nos da el tiempo, o sea tendríamos que jugar en estadios alternos la final, depende de quién llegue a ese partido porque varios escenarios se utilizarán para la Copa América; siendo así, la final sería el 4 o 5 de junio", declaró.



Cabe recordar que para el 3 de junio, Conmebol programó el compromiso entre Perú y Colombia, por fecha de Eliminatoria Sudamericana. En territorio cafetero se jugará frente Argentina, el 8 de junio.