Cali sale a defender lugar en los ocho y Quindío a evitar el descenso

Deportivo Cali enderezó el camino de la mano de Rafael Dudamel y con 27 puntos depende de sí mismo para alcanzar la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021. Este domingo (8:10 p.m.) recibe en Palmaseca a un Quindío que también llega urgido de un buen resultado para seguir con vida y evitar el descenso.



Jugar en casa no ha sido sencillo para el cuadro verdiblanco, aunque a partir de llegada del entrenador venezolano las cifras han mejorado y la motivación está por lo alto para enfrentar al conjunto ‘cuyabro’.



Hay un factor positivo y es que Dudamel ha encontrado una formación tipo, una buena mezcla entre experimentados y algunos canteranos como el lateral derecho Juan Esteban Franco, quien recibió el visto bueno para reemplazar a Juan Camilo Angulo.



Tres victorias consecutivas mantienen la buena racha de los ‘azucareros’, que gracias a los buenos momentos de Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Andrés Colorado, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez han marcado diferencia, esperando que Harold Preciado y Jhon Vásquez recuperen su potencial.



Andrés Colorado es el jugador que impulsa al equipo desde mitad de cancha, pero también tiene pulmones para defender, filtrar el balón con claridad y cuando puede, de igual forma convierte, como lo hizo en la fecha pasada con doblete ante Huila.



Acerca de lo que busca este domingo, Dudamel afirmó: “El objetivo son los 3 puntos. Hemos ido preparando el equipo para este partido ante Quindío, teniendo en cuenta sus características. Priorizamos nuestra mentalidad como equipo grande independiente del rival”.



Añadió que “no nos podemos desviar de nuestro objetivo. Después de un triunfo como visitante 5-0 hay que felicitar al plantel. Después la exigencia vuelve y seguimos trabajando con mucha más fuerza y determinación”.



Este Quindío que dirige Óscar Héctor Quintabani no cuenta con una plantilla de lujo, pero en cambio tiene jugadores muy laboriosos y solidarios que han puesto contra las cuerdas a otros connotados del balompié colombiano.



Otro aspecto a tener en cuenta es que suma 22 puntos y si pierde ante los verdiblancos quedará eliminado de cualquier opción de clasificar y con alto riesgo de descender, ya que está a 6 unidades de Patriotas. La derrota 1-2 de Envigado como local ante Once Caldas le dio una luz de esperanza para soñar con los cuadrangulares.



Un total de 20.000 espectadores quedaron habilitados por el Comité Local de Fútbol, lo cual augura un buen acompañamiento.



También se decidió que desde este partido y de ahora en adelante se exigirá carné de vacunación al ingreso al estadio de Palmaseca. Con una boleta comprada de oriental, un adulto puede ingresar junto a un niño de entre 5 y 12 años.



Datos en el previo



Deportivo Cali ha ganado por goleada en sus últimos dos encuentros ante Deportes Quindío en Primera A (4-0 y 5-0 en 2013), anotando la misma cantidad de goles que en sus ocho duelos previos ante ellos combinados (5 victorias, 1 empate, 2 derrotas, entre 2009 y 2012).



Deportivo Cali ganó sus últimos tres partidos de la Liga BetPlay II-2021 y busca cuatro victorias seguidas en la categoría por segunda vez este año (4V en febrero).



Quindío acumula tres partidos sin perder en el torneo (1 triunfo, 2 empates) y busca enlazar más de tres por primera vez desde agosto-septiembre de 2012 (7: 4 victorias, 3 empates).



Deportivo Cali promedia 13.4 remates por partido, con la curiosidad que es el equipo de la Liga BetPlay II-2021 que remata, en promedio, más cerca de la portería rival (17.2 metros, cuando el promedio de la competencia es 19.9m.).



Quindío promedia 36.1% de posesión jugando fuera de casa en el campeonato: en ninguno de los ocho partidos disputados como visitante tuvo más la pelota que su rival.



Domingo 7 de noviembre

Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Hora: 8:10 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)

Asistentes: David Fuentes (Cesar) y Herminzul Calderón (Bogotá).



Probable formación



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Esteban Franco, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez; Ángelo Rodríguez (Harold Preciado).



D.T.: Rafael Dudamel.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces