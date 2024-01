Cali vs. Cerro Porteño se retrasó por insólita razón: ¿Qué ocurrió?

Deportivo Cali se mide este domingo contra Cerro Porteño en el estadio Palmaseca. Sin embargo, el duelo amistoso ha tenido que retrasarse más de 20 minutos por una insólita situación en el campo.



Y es que a la salida de los dos equipos, el árbitro central observó que tanto Cali como Cerro tenían pantaloneta y medias blancas por lo que el juez no pudo pitar el pitazo inicial.



Esto se debe a que en el reglamento FIFA se indica claramente que los equipos deben estar totalmente diferenciados en el campo y de no ser así no se puede dar inicio al duelo.

“El equipamiento debe ser diferente para diferenciar todo en la cancha. El reglamento se debe cumplir a nivel internacional. Está estipulado que los equipos deben tener colores distintos entre sí”, explicó Luis Delgado, árbitro del juego.



Por su parte en la transmisión internacional se mencionó que ambos delegados ya se habían puesto de acuerdo con la indumentaria que iban a llevar los dos equipos, pero al final ocurrió la bochornosa situación.



Después de unos minutos, Delgado explicó cómo se va solucionar el tema: “Cerro gestionó el tema de la pantaloneta que lo cambiarán de blanco a azul mientras que Cali se diferenciará en las medias”.



Vale señalar que Cali y Cerro tras cambiarse de indumentaria calentaron nuevamente por lo que el pitazo inicial se dio hasta 25 minutos después de la hora original.