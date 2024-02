Cali necesita volver a ganar: llega con obligación ante Chicó

Deportivo Cali llega a esta fecha 5 de Liga BetPlay fuera de los ocho clasificados y con la presión constante de tener que sumar para alejarse del descenso que es uno de los principales objetivos del equipo en este 2024.

El cuadro azucarero viene de perder contra Independiente Medellín y aunque ha logrado cinco puntos, los dirigidos por Jaime de la Pava siguen siendo un poco inestables al no encontrar esa fórmula que les dé victorias consecutivas.



Algo positivo para Cali es que la única victoria conseguida esta temporada ha sido de local contra Fortaleza y buscarán llegar a su segunda en línea en Palmaseca, pues los demás resultados han sido en condición de visitante.



Igualmente, los azucareros tendrán al frente un Boyacá Chicó demasiado débil en esta temporada, pues no han sumado victorias y están penúltimos con un punto, por lo que la visita tendrá que salir a ganar si no quiere seguir siendo colero, situación que podría aprovechar los dirigidos por De la Pava.



De igual manera, en el enfrentamiento directo contra Chicó, Cali ha conseguido cuatro victorias y un empate, rendimiento óptimo que los deja como favoritos a este choque.



Alineación probable Deportivo Cali:

Joaquín Papaleo; Onel Acosta, Brayan Montaño, José Ortiz, Jonathan Marulanda; Alex Mejía, Fabián Ángel, Kelvin Osorio, Javier Reina, Juan Córdoba, Luis Sandoval.



Deportivo Cali vs Boyacá Chicó

Día: viernes, 9 de febrero

Hora: 8:20 p.m.

Árbitro: Ferney Trujillo

TV: Win Sports+