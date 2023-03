América visita al golpeado Cali: un clásico de distintos intereses

Deportivo Cali y América no disputarán cualquier clásico. Este domingo, en Palmaseca, jugarán un partido de alto riesgo por el momento que atraviesa la escuadra azucarera. Otro mal resultado podría acabar con la paciencia de todos, incluido el técnico Jorge Luis Pinto, quien ya ha mencionado que se irá cuando quiera.



Un clásico que llega en el mejor momento del América y no podría tener un peor escenario para Deportivo Cali. Mientras uno es líder del campeonato, otro se hunde en el fondo de la tabla. Los verdiblancos necesitan ganarle a los 'Diablos Rojos' para tomarse un nuevo aliento, de no ser así, seguirán sufriendo en las dos tablas, el descenso los acaricia.

Y es que el equipo de Pinto pasa por su peor momento. Es el colero de la Liga Betplay I-2023 con 7 puntos de 27 que ha disputado, encajando cuatro derrotas, cuatro empates y una sola victoria en todo el año. Además, ha recibido el doble de los goles que ha podido anotar.



Deportivo Cali viene de caer ante Santa Fe a mitad de semana y tanta es la impotencia de los jugadores que según el técnico Harold Rivera, Germán Mena salió llorando del partido. Una situación que los atormenta y que tratarán de frenar en el clásico. ¿De qué otra manera podría ser?



Además, Cali ya está penando en el descenso y solo es superado por Unión Magdalena y Alianza Petrolera, que de momento están en la zona roja. Una nueva derrota los dejará con el fantasma de la B respirándoles muy cerca. Once Caldas ya afronta ese dura realidad.



Pese a todo el mal momento que atraviesa Deportivo Cali, tanto Pinto como sus jugadores se han referido al clásico como la mejor oportunidad para levantar cabeza. ¿Recuerdan el último clásico vallecaucano? Se dio el 9 de octubre en Palmaseca y los verdiblancos celebraron con gol de Teófilo Gutiérrez.



En lo que respecta al América de Cali, la realidad es otra. Vienen de ganarle al Junior y convertirse en líder de Liga Betplay I-2023, con puntos muy altos. Carlos Darwin Quintero se configura como uno de los mejores refuerzos del año en Colombia.



Los escarlatas llegan al clásico en la cima con 19 puntos después de seis victorias, un empate y dos derrotas. Llegan con dos triunfos al hilo: Alianza Petrolera 1-0 y Junior 2-0. Son el equipo con más goles a favor (15) y uno de los que menos tantos ha recibido (7).



Deportivo Cali vs América

Día: Domingo, 26 de marzo

Hora: 5:30 pm

Estadio: Palmaseca

Árbitro: Wilmar Roldán

TV: Win +