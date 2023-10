Cali vs. América: clásico que definirá el futuro de ambos en Liga

Deportivo Cali y América de Cali se juegan el todo por el todo este domingo en una nueva edición del clásico caleño el cual se disputará por la fecha 17 de la Liga Betplay II en el estadio Palmaseca.



El cuadro azucarero necesita de los tres puntos para evitar sufrir en las últimas fechas y anticipar su clasificación mientras que los escarlatas quieren el triunfo para sellar su pase a cuadrangulares.



En cuanto al equipo de Jaime de la Pava llega a este encuentro con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos juegos.

A mitad de semana, los verdiblancos se pusieron al día en Liga en el duelo contra Tolima el cual ganaron por 2-0 en condición de local y que los puso actualmente en zona de clasificación.



Para el juego, Cali tendrá la baja obligada de Juan Castilla debido a su convocatoria por la Selección Colombia Sub-23. De igual manera, es duda, Fabry Castro que salió tocado en el juego contra Tolima.



Por otro lado, América de Cali también llega con gran impulso para este clásico. El equipo de Lucas González llega con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco juegos.



En el último partido, los ‘Diablos Rojos’ vencieron a Pereira en condición de visitante y con un triunfo ante Cali y un tropiezo de Águilas Doradas pueden acercarse a la punta del torneo.



El último clásico entre ambos equipos se jugó el pasado 11 de septiembre, duelo que terminó con goleada de América por 3-0 con doblete de Adrián Ramos y Andres Sarmiento.



No obstante, en el estadio Palmaseca no ven las caras desde el 27 de marzo, encuentro que terminó en empate. Iago Falqué marcó para América y Jhon Vásquez para Cali.



Vale señalar que América marcha segundo en la Liga II con 29 puntos mientras que Cali es séptimo con 23 unidades.



Ficha del juego



Deportivo Cali vs. América de Cali

Estadio Palmaseca

Hora: 6:10 p.m.

TV: Win Sports +