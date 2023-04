Deportivo Cali no se resigna y da pelea en Liga: goleó a un puntero

Con doblete de Kevin Viveros y anotación de Kevin Velasco, Deportivo Cali encajó su segunda victoria al hilo. El equipo de Jorge Luis Pinto venía de superar (2-1) a Unión Magdalena, derrotó 0-3 a Alianza Petrolera y llegó a 15 puntos en la Liga Betplay I-2023.



Con la victoria de este sábado, el verdiblanco quedó a 3 unidades de Atlético Nacional, que es octavo en la tabla. Después de sufrir tantas fechas en el sótano de la tabla ahora se mete en la conversación por entrar a los ocho, cuando restan solo cinco jornadas para conocer los clasificados.

El elenco caleño salió a dispuesto a llevarse los puntos de Barrancabermeja. Desde el pitazo inicial mostró su versión más agresiva en ataque y rápidamente empezó a poner en aprietos a José Luis Chunga. En cinco minutos ya había exigido dos veces al portero aurinegro.



Con bloque adelantado, presión alta y juego bandas, Deportivo Cali le dio más de un dolor de cabeza al Alianza Petrolera apenas iniciando el partido. Fabry Castro lo intentó de media distancia y Kevin Velasco la tuvo casi debajo del arco, después de una pelota que aterrizó desde la derecha.



El cero se rompió después de un error de Luciano Ospina, quien interpuso la mano tras un tiro libre de Velasco, que Kevin Viveros conectó con una pirueta. El árbitro Jhon Ospina no dudó en sancionar el penalti. El encargado de poner el 0-1 fue Velasco, quien definió potente al centro.



No habían transcurrido cinco minutos y el azucarero ya celebraba su segundo gol. Tiro libre de Velasco que Chunga intentó rechazar pero terminó dejándola en poder de Kevin Viveros, quien aprovechó el rebote y la mandó al fondo. Baldado de agua fría para los petroleros, punteros de la Liga junto a Águilas y Millonarios.



Para el segundo tiempo el técnico Hubert Bodhert pateó el tablero y envió a cuatro hombres a la cancha. En sus planes no estaba un resultado así y estaba dispuesto a arriesgar. Sin embargo, la postura ofensiva lo dejó mal parado en defensa y en una acción rápida de Viveros, quien se deshizo de un defensor y del arquero, concretó el 0-3. Remató cruzado al segundo palo.



Con este resultado, el azucarero no solo se acercó al grupo de los ocho sino que sacó una luz en la tabla del descenso. Ahora, aparecen por delante de Huila, Unión, Once Caldas y el mismo Alianza.