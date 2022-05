Cali venció como visitante al Once Caldas: ¡triunfo milagroso!

Deportivo Cali derrotó de visitante 0-1 al Once Caldas en Manizales por la jornada 18 de la liga colombiana en el estadio Palogrande. Durante el juego el conjunto local fue totalmente superior con muchas opciones claras de gol, pero muy poca efectividad y el Cali con la más clara que tuvo se llevó los tres puntos de la capital caldense.

En los primeros minutos de la etapa inicial ambos equipos se posicionaron en la mitad del campo, con el elenco caldense siendo un poco más profundo y generando los primeros remates de larga distancia con Marlon Piedrahita y Marcelino Carreazo; el Cali por su lado trabajó para mantener el orden en la defensa y a partir del mismo por salir jugando desde fondo.



Después de los 15 minutos los azucareros encontraron los espacios en el ataque y tuvieron los primeros remates donde respondió el guardameta paraguayo Gerardo Ortiz tras los disparos de Daniel Luna y Teófilo Gutiérrez. Los locales tuvieron que realizar el primer cambio por obligación por la lesión de Santiago Roa y entró Brayan Córdoba.



Al minuto 28, el Cali tuvo un acercamiento al arco rival, pero la defensa blanca solo pudo rechazarla sin mucha fortaleza fuera del área, el mediocampista Luna aprovechó la situación y sacó un remate cruzado con el que marcó el 0-1 parcial.



En los minutos finales del primer tiempo, el Once lo continuó intentando, pero seguían sin la claridad en el último cuarto de cancha. Las más claras fueron en los minutos de adición con un remate en el palo de Nicolas Giraldo y una solo frente al portero que no pudo concretar Mender García.



En la parte final los dirigidos por Diego Corredor mantuvieron la dinámica ofensiva y aunque tuvieron en los primeros minutos varias opciones de peligro, el arquero del Cali, Humberto Acevedo, se volvió la figura del partido deteniéndole los disparos a Carreazo, Mender García y Ayron Del Valle.



El verdiblancos comenzaron a refrescar líneas con la entrada de Santiago Mosquera, Sebastián Leyton, Carlos Robles, Aldair Gutíerrez y Carlos Lucumí por Teo, Jhon Vásquez, Gian Franco Cabezas, Juan Esteban Franco y Michael Ortega; en el local ingresó Nelson Quiñones y Santiago Mera por Del Valle y Carreazo, aunque se mantenía la misma dinámica del juego.



Once Caldas seguía llegando con mucha claridad, pero el balón continuaba sin entrar al arco con el arquero manteniéndose como figura, la defensa sacando en la línea final y pegando en los palos, mientras el Cali trataba de aguantar en campo propio y generando alguna oportunidad en el contragolpe.



Al final el Cali se llevó un resultado que en la tabla le sirve de muy poco, pero en la parte moral y anímica es de mucha virtud por el partido de la Copa Libertadores el próximo miércoles contra Corinthians. Por su lado el albo complicó su clasificación al grupo de los ocho mejores del torneo.



En la próxima fecha de la liga colombiana, Once Caldas visitará a Alianza Petrolera y Deportivo Cali recibirá al Independiente Santa Fe.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15