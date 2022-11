¿Deben o no? Deportivo Cali da su versión en medio de nueva crisis

Durante los últimos días han surgido muchos rumores en el entorno del equipo profesional del Deportivo Cali, en el cual el cuadro azucarero decidió realizar una rueda de prensa para aclarar los hechos, donde estuvieron presentes el presidente Luis Fernando Mena, el técnico Jorge Luis Pinto y los capitanes y referentes Teófilo Gutiérrez, Ángelo Rodríguez, Kevin Velasco, Germán Mera, Humberto Acevedo y Guillermo Burdisso.



Primeramente, el presidente habló y desmintió lo que se dijo de Ángelo, quien habría tomado la vocería de no entrenar más por los pagos atrasados: “se ha dicho mucho en las redes y de verdad, lo que dicen, le hacen mucho daño al Deportivo Cali y ponen en riesgo a los jugadores, institución y a todos. Aquí los señores están comprometidos, tienen una familia y nos es justo que alguien por sacar una noticia, siendo la primicia falsa, les haga tanto daño a los jugadores”.



“Voy a desmentir que los jugadores no quisieron venir a practicar, eso no es así. Estuve temprano hablé con los jugadores, no les quito, ni tengo derecho a decirles que no tienen la razón en lo que está exigiendo. A ellos se les deben 2.494 millones de pesos, que yo heredé esa deuda, he venido cumpliendo como he podido y ellos lo pueden decir. Para el 30 de noviembre les prometí a cada uno que se les pagará total”.



Reveló que está muy cerca de conseguir un préstamo importante, para ponerse al día: “conseguir un préstamo no se hace un día para el otro, sobre todo las sumas que estamos hablando. Estamos en un 80% o 90%; viajé, me reuní, entregué la documentación que pidieron y estamos bien adelantados”



Luego habló Teo sobre la situación que están viviendo: “el presidente asumió esto con mucha altura, muchas cosas pendientes de años atrás, nosotros lo asumimos también. Jugamos con el corazón y amor, pero hay unas obligaciones, que él se comprometió; nosotros siempre estamos a disposición, estamos aquí, hemos venido con la mejor disposición, estamos en un club muy grande y dispuestos a todo”.



Y por último habló Ángelo, quien se vio algo tocado por la situación: “no me gusta estar dando entrevistas o ruedas de prensa por esto mismo. Hay personas que siempre le quieren hacer daño a uno, pero esta situación me obliga a aclarar muchas cosas, porque siempre algo malo que pasa en el Cali es Ángelo Rodríguez, lo bueno nunca lo dicen. Nunca he salido a hablar mal de nadie, me han hablado, amenazado y dicho de todo, pero nunca he salido a decir nada. Siempre los he respetado y mientras esté aquí, siempre lucharé por eso”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15