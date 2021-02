Marco Pérez está de carnaval: así le ganó Deportivo Cali 1-2 a Junior

En un partido vibrante, Deportivo Cali derrotó 1-2 este miércoles al Junior en el Estadio Metropolitano por la séptima y se consolidó como líder de la Liga BetPlay I-2021 con 19 puntos. Lo hizo gracias a una estupenda actuación colectiva en la que sobresalió la actuación de jugadores como Jorge Arias, Jhon Vásquez, Guillermo De Amores y el destape de Marco Pérez, que marcó sus dos primeros goles con el conjunto vallecaucano. Jhon Vásquez erró un penalti en la primera parte, que al final no hizo que se bajara el ánimo.



El comienzo del compromiso se retrasó 20 minutos, debido a fallas en el fluido eléctrico del Estadio Metropolitano.



No hay duda que la expectativa estaba sobre cuál sería el comportamiento del líder frente a una prueba de fuego como la que suponía un adversario de mucho poder ofensivo, pero lo cierto es que el elenco dirigido por Alfredo Arias demostró que anda derecho, fue superior a lo largo del compromiso y aparte fue más eficaz frente al arco del frente.



Los verdiblancos apelaron a lo que ha sido su impronta con Alfredo Arias: poseer el balón y atacar desde el primer minuto, estrategia con la cual sometió al elenco tiburón y no le permitió juntar a hombres de riesgo como Fabián Sambueza, Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.



Aunque no utilizó el costado izquierdo, Cali penetró la defensa juniorista por intermedio de Andrés Arroyo y Jhon Vásquez, y en otras ocasiones lo hizo a través del juego aéreo, al que llegó en varias ocasiones el zaguero central Jorge Arias.



Arroyo llegó por la derecha a los 6 minutos, pero Viera detuvo luego de que el balón pasara por sus piernas. A los 22. salida de Arroyo y Vásquez, pero la defensa de Junior evacuó al tiro de esquina.



Sobre el 26, un cabezazo de Jorge Arias en el área dio en el codo derecho de Fabián Ángel. El árbitro Ospina fue al VAR y pitó penalti que cobró Jhon Vásquez, pero lo estrelló sobre la base del palo derecho.



En el minuto 35 se aproximó Junior con un remate de Freddy Hinestroza, pero estuvo bien Guillermo De Amores.



Miguel Borja fue por un balón ante Jhojan Valencia y se le dobló el tobillo, pero aguantó hasta el final del primer tiempo, para darle paso a Carmelo Valencia en el descanso.



El cuadro ‘tiburón’ quiso quitarse el dominio de los caleños y tuvo dos llegadas sin mayor peligro en zona del visitante.



Marco Pérez, que había entrado a los 9 minutos del complemento por Andrés Arroyo, puso adelante al Cali con un frentazo potente luego de un tiro de esquina servido desde la izquierda, a los 19 minutos.



Pero Junior igualó dos minutos después al generar una buena jugada colectiva que culminó el argentino Fabián Sambueza con un remate cruzado a la base del poste derecho de De Amores.



El mismo Marco Pérez consiguió el 2-1 a los 32 minutos, cuando ‘Teo’ perdió un balón en ataque, lo recuperó Cali para la salida de Vásquez, quien habilitó al delantero chocoano para que a la salida de Sebastián Viera le levantara el esférico.



‘Teo’ sacó un zurdazo frente a la portería ‘azucarera’, aunque el balón se fue por encima.



En la séptima fecha de la Liga, Cali recibirá a Alianza Petrolera el lunes 22 de febrero (8:00 p.m.), mientras que Junior visitará a Boyacá Chicó el sábado 20 (8:00 p.m.).