La Dimayor respondió la apelación del Cali en el caso ‘Teo’ Gutiérrez

En la tarde de este viernes, la Dimayor mediante su Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional Categorías “A” Y “B” analizó y emitió su respuesta al recurso de apelación interpuesto por el Deportivo Cali por el caso a Teófilo Gutiérrez, en la que se lo sancionaba con dos fechas de suspensión y multa de dos millones de pesos por incurrir en la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, luego de provocar al público cuando se dirigía al túnel de vestuarios al final del partido de vuelta de la Superliga contra Tolima.

La resolución inició comunicando que el Cali presentó dentro del término previsto el recurso de apelación mediante correo electrónico de fecha 03 de marzo de 2022. Luego expone y analiza cada uno de los argumentos que presentaron los verdiblancos y al final se dictaminó que no se le rebajará la sanción al barranquillero y se perderá el clásico contra el América:



“No concede el recurso de apelación formulado por la Asociación Deportivo Cali, por resultar improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CDU de la FCF. Da trámite al recurso como recurso de reposición, en los términos del numeral 1. No se repone, por las razones expuestas, la sanción contenida en el artículo 16º de la Resolución No. 011 de 2022, mediante el cual se sanciona a Teófilo Gutiérrez, jugador del registro de la Asociación Deportivo Cali con dos (2) fechas de suspensión y dos millones de pesos ($2.000.000) por incurrir en la infracción contenida en el numeral 1 del artículo 65 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 2ª fecha de la Superliga BetPlay DIMAYOR 2022, en contra del club Deportes Tolima S.A.”



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15