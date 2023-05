'Siempre soñé con jugar aquí': Kevin Velasco se despidió del Cali

El Deportivo Cali se despidió de Kevin Velasco, jugador formado en el equipo y que, a falta de confirmación oficial, continuará su carrera en el Puebla de la Liga MX. El extremo de 26 años de edad dejó un saldo de 24 goles y 20 asistencias en los 191 partidos que jugó con el primer equipo del cuadro azucarero.



“Primero que todo gracias a Dios y mi familia. Desde niño siempre soñaba con jugar en Deportivo Cali, debutar con el Glorioso era uno de los sueños mas anhelados que he tenido en mi vida, siento profundo agradecimiento por todas las personas que hicieron parte de este proceso, el personal de cantera, cuerpo médico, utileros, equipo administrativo, directivos, cuerpos técnicos que aportaron su conocimiento para mi carrera”, dijo el futbolista en un emotivo vídeo publicado este lunes a través de sus redes sociales.



“Gracias al profe Arias por bancarme y al profe Dudamel por llenarme de confianza y a las madres de la casona por siempre estar conmigo. A mis compañeros por siempre estar dispuestos con su calidad humana y el trato por cada uno de ellos. Estoy agradecido porque solo no hubiera podido dar este paso en mi proyecto deportivo. Por último y no menos importante gracias eternamente a esta hinchada, que siempre hizo vibrar Palmaseca”, añadió Velasco.

“No es un adiós, es un hasta pronto. Muchos éxitos en esta nueva etapa”, publicó el club.