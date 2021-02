Gallardo despeja todas las dudas sobre Palavecino: 'ya hablé con él'

Se acabó el misterio sobre el futuro de Agustín Palavecino. Se despejó por completo en voz del propio técnico de River Plate, Marcelo Gallardo.

"Con Palavecino me he comunicado, he hablado, los clubes están de acuerdo, está a punto de arribar y estamos esperando que se resuelva", dijo el estratega.



"Con él hemos estado en contacto, esperamos que venga pronto", añadió después.



Sobre si Palavecino llega como reemplazo de Fernández, el DT explicó: "Si sale Nacho Fernández claramente se necesita un jugador, pero ya lo habíamos visto desde antes. No tenemos chance de salir a buscar al mejor, el que está de moda, salimos por jugadores funcionales para nuestra estructura dentro de las condiciones económicas que están".



De esta manera termina la especulación sobre el futuro del creativo del Deportivo Cali, que en definitiva vuelve a su país, dejando al equipo azucarero ante la difícil tarea de reemplazarlo en las actuales condiciones y los tiempos de la Liga, que ya está en curso.