Deportivo Cali, decidido a apostarle más fuerte a su cantera

Las eliminaciones en Copa BetPlay, Liga y Copa Suramericana terminaron de ahondar las dificultades financieras del Deportivo Cali, que sí o sí tendrá que vender a mínimo dos de sus jugadores importantes y darle cabida a una mayor cantidad de canteranos para afrontar la temporada venidera.



Los nombres que aparecen en carpeta para irse del club son: Agustín Palavecino, Jhon Vásquez y Deiber Caicedo, por quienes han mostrado interés equipos del fútbol mexicano y estadounidense.



De otro lado, aunque la institución ya envió un comunicado a Independiente de Avellaneda en la que le notifica que el volante Andrés Felipe debe presentarse al club ante el no pago de la última cuota de la opción de compra, por 450.000 dólares, pese a que habían llegado a un acuerdo para extender el plazo. Lo que se quiere es transferirlo a otro club del exterior.



El plantel regresó a entrenamientos el pasado 11 de diciembre y desde ese día se han intensificado los trabajos de volumen de ataque y definición, que fue un aspecto determinante en la no consecución de los objetivos.



Ganar el último tiquete a la Copa Suramericana 2021 es por ahora la tarea verdiblanca, enfrentando al ganador de la Liguilla en Palmaseca el próximo 30 de diciembre.



También se sigue en la búsqueda de concretar el arquero que reemplace a David González. La llegada del uruguayo Guillermo de Amores todavía no ha sido cerrada.



Este miércoles el técnico Alfredo Arias decidió la observación de varios jugadores de la cantera, quienes seguirán a órdenes del cuerpo técnico del primer equipo y de esa forma escoger a quienes serán tenidos en cuenta para el próximo año.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces