Cali recibe a Patriotas en Palmaseca y busca su entrada a los ocho

Deportivo Cali está muy cerca de ingresar en el listado de los primero ocho de la Liga BetPlay II-2021 y este miércoles (6:00 p.m.) tiene una inmejorable oportunidad cuando recibe en su estadio de Palmaseca al ya eliminado Patriotas, al que debe enfrentarse con la mayor seriedad.



La importante victoria 1-2 conseguida en Rionegro sobre Águilas Doradas resultó fundamental para revivir la ilusión del conjunto verdiblanco, que con 21 puntos necesita imponerse a los boyacenses y esperar que el jueves Jaguares caiga en El Campín con Santa Fe -también urgido- y Quindío le saque un buen resultado al Junior en el Metropolitano.



En la convocatoria de 20 jugadores no aparecen el lateral derecho Juan Camilo Angulo, el volante argentino Franco Torres ni el uruguayo Gastón Rodríguez, quienes en los últimos encuentros no han tenido el visto bueno de Rafael Dudamel.



Por Angulo iría de nuevo el juvenil Juan Esteban Franco, quien después de un comienzo dubitativo estuvo mejor acomodado para ir a acompañar a sus compañeros de ataque.



Un motivo de alegría en el plantel fue el regreso del volante Michael Ortega con buen desempeño y anotar el segundo gol ante Águilas.



Uno que debe mejorar su nivel es Jhon Vásquez, que no estuvo en el oriente antioqueño por acumulación de amarillas, para que tenga un buen volumen ofensivo con Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco, Harold Preciado y Ángelo Rodríguez.



El calendario que le resta favorece las aspiraciones del conjunto verdiblanco, pero todo dependerá de la forma en que el grupo mantenga la concentración en el fondo y la eficacia en el último cuarto de la cancha.



Se estima que la afición está motivada y no menos de 10.000 espectadores acompañarían al equipo en el objetivo de meterse por primera vez entre los ocho.



Datos en el previo



Deportivo Cali acumula cuatro partidos sin derrotas ante Patriotas Boyacá en Primera División (3 victorias, 1 empate). En ese intervalo, solo recibió un gol y convirtió siete.



El conjunto ‘azucarero’ marcó dos goles en cada uno de sus últimos dos partidos como local en el torneo (1 victoria, 1 empate), no marca tres goles en un partido en casa desde noviembre de 2020 (3-0 vs. Envigado).



Patriotas Boyacá ganó en su última visita por el torneo, 1-3 sobre La Equidad, pero desde noviembre-diciembre de 2016 no enlaza más de una victoria fuera de casa en la categoría (2).



Deportivo Cali es el equipo que más puntos ha dejado escapar como local en situaciones de ventaja (7), pero en el ámbito general es el equipo que más puntos ha conseguido a partir de situaciones desventajas en el torneo (13).



Patriotas es uno de los dos equipos que menos goles de cabeza han marcado en este torneo (1, al igual que Once Caldas)..



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)

Hora: 6:00 p.m.

Transmite: WIN Sports +

Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: Roberto Padilla (Atlántico) y Camilo Portela (Cundinamarca).



Probable formación:

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Esteban Franco, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez; Harold Preciado.

D.T.: Rafael Dudamel.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces

📋 Este es el grupo de convocados del Deportivo Cali, para recibir a Patriotas en encuentro correspondiente a la fecha 16 de la #LigaDimayor.



Presentado por: @CervezaAguila. #VamosCali 🇳🇬 pic.twitter.com/orqq6cyr2a — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 27, 2021