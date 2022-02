Deportivo Cali sueña con su segunda Superliga: así recibirán al Tolima

Este miércoles, se juega el primer partido de la gran final de la Superliga BetPlay Dimayor 2022, que enfrentará a los campeones del año anterior y los mejores equipos del último semestre, Deportivo Cali contra Deportes Tolima, a las 8:00 de la noche en el Estadio del Cali en Palmaseca.



El conjunto ‘azucarero’ luego de la derrota del sábado contra Envigado, el equipo regresó a la ciudad y realizaron los trabajos de recuperación física el domingo en la sede deportiva de Pance.



Este lunes el equipo hizo trabajos de movilidad en espacio reducido con un poco de táctica grupal, que fue más enfatizada en el entrenamiento de la mañana de este martes, repasando los detalles finales para enfrentar el compromiso de ida contra el equipo tolimense, con novedades importantes con el regreso de ‘Teo’ y la inclusión de Guillermo Burdisso y Christian Mafla.



En la noche se realizó la rueda de prensa previa al partido en la sede deportiva, en el cual el técnico Rafael Dudamel habló la confianza que tiene en sus dirigidos y con la inclusión de los nuevos elementos.



“Por supuesto no estaba en nuestros planes a esta altura de la liga tener apenas tres puntos, pero bueno, lo que si no pongo en duda jamás es la entrega y el deseo de ganar de nuestros jugadores. Hablar de las incorporaciones es mencionar la inclusión de Mafla, Burdisso y luego ya después de pasado el partido, nos enfocaremos en quién más pueda venir, ahorita estamos solamente pensando en lo que es el partido de mañana”.



Enfatizó en los objetivos que tienen para este primer semestre:” cuando iniciamos año y planteamos nuevos objetivos, sabemos que en este primer semestre lo más importante era volver a pelear título y hacernos esta Superliga, tenemos muchas cosas por mejorar y estos dos partidos de Superliga nos van a servir muchísimo para seguir mejorando. Mañana no va a ser la excepción, nos olvidamos lo que es la liga y jugaremos esta final como lo que hemos sido, los campeones, hay que sacar mañana esa sangre ganadora que ha caracterizado al club”.



El delantero y capitán Teófilo Gutiérrez, también fue interrogado en la rueda de prensa sobre el momento difícil que pasa el equipo verdiblanco.

“Los momentos difíciles lo pasan todos los equipos y creo que el carácter que tiene este equipo, la personalidad no la va a cambiar, la forma, la entrega, la alegría por jugar al fútbol que nos caracteriza. Este es el Deportivo Cali, estamos pensando en lo que viene y poder darles esa confianza que necesitan, para que se acoplen lo más rápido posible al equipo, la verdad vi buena sensaciones esta mañana con los compañeros nuevos que entraron, buena alegría, predisposición y eso me deja muy tranquilo”.



Analizó lo que será enfrentar al Tolima: “nos conocemos mucho, hemos jugado muchas finales, ahora última recién, ya ellos me conocen y creo que va a ser un lindo partido, el Cali está acostumbrado y se va a acostumbrar a jugar finales, así que de eso no hay duda. Sabemos cuáles son sus debilidades, emocionalmente ellos dan muchos ventajas, es un equipo muy táctico bien parado y después creo que nuestro fútbol nos va a llevar a conseguir estos primeros 90 minutos esa idea de juego que quiere el profe y que los compañeros puedan darle al equipo”.



El barranquillero seguidamente añadió: “nosotros tenemos que asumir ese rol dentro de la cancha y poder con nuestra capacidad, desenvolver en cada área lo mejor para nosotros, poder conseguir el fútbol que queremos para así poder hacer gol, que es lo que la gente va a ir al estadio, a ver goles, esperemos que haya muchos goles mañana, que puedan disfrutar, estamos muy felices del trabajo que venimos reflejando, es la quinta semana y nos vamos sintiendo un poco mejor y siempre con la misma confianza que nos da el cuerpo técnico y que nos caracteriza a nosotros, la humildad, el trabajar cada día por crecer y por sacar nuestro mejor potencial”.



Esta será la tercera vez que el Deportivo Cali afronte este torneo, las dos ocasiones anteriores fueron contra Atlético Nacional.

La primera fue en la tercera edición de la competencia en 2014, cuando el cuadro verdolaga fue el campeón del Apertura y Finalización del 2013 y el Cali disputó la final al ser el mejor de la reclasificación. Cali ganó en la ida en el Estadio Pascual Guerrero 2-1 con doblete del paraguayo Robin Ramírez, el descuento visitante fue de Stefan Medina. En la vuelta Nacional ganó 1-0 con gol de Jefferson Duque y el Cali desde la tanda de penales, quedó campeón al ganar 3-4 en Medellín.



En el 2016 fue la otra final, en el cual el Cali ganó el torneo Apertura y Nacional el Finalización del 2015. La ida en el Estadio del Deportivo Cali finalizó con victoria de Nacional 0-2 con anotaciones de Jonathan Copete. En la vuelta el equipo antioqueño redondeó el resultado con triunfo 3-0 con goles de Macnelly Torres, Sebastián Pérez y Luis Carlos Ruiz.



Alineación probable

Guillermo De Amores, Aldair Gutiérrez, José Caldera (Kevin Moreno), Jorge Marsiglia, Kevin Velasco (Christian Mafla); Andrés Balanta, Sebastián Leyton, Santiago Mosquera, Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez; Ángelo Rodríguez.



Estadio: Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

T.V.: Win Sports +

Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)

VAR: John Perdomo (Huila)



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15