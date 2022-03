Dudamel y vicepresidente del Cali, sin tapujos contra la Dimayor

Luego de conocer la sanción de la Dimayor de parte del Comité Disciplinario del Campeonato a Teófilo Gutiérrez, por ‘enseñarle’ el escudo del Deportivo Cali a los aficionados del Tolima en la final de vuelta de la Superliga, surgieron todo tipo de polémicas entre dirigentes e hinchas por las sanciones que, según ellos, sí aplican a un equipo y a otros no.



En las primeras horas de la tarde del jueves, el Cali ofreció una rueda de prensa en la sede deportiva de Pance y antes de los interrogantes del tema deportivo para el clásico del fin de semana, Rafael Dudamel se refirió al tema de las últimas horas.

"La sanción de ‘Teo’ ha trastocado todo, se notifica el miércoles en la noche y amanecer el día jueves, cuando vas a tener la practica más importante de la semana para terminar de preparar el partido para el sábado. Ya realizamos la apelación, nuestra dirigencia se ha manifestado, marcado una posición sobre lo que ha estado ocurriendo y entre hoy y mañana sabremos si definitivamente la sanción está en pie… las adversidades nos hacen más fuertes y este ‘manoseo' va a encontrar dentro del grupo un nivel de respaldo y solidaridad que nos permita superar esta dificultad", expresó el DT.



Así mismo no le convenció para nada la designación del árbitro Carlos Betancourt: "sólo me preocupa del partido del sábado un solo nombre: Carlos Betancourt, que no nos vaya a dañar el partido. Como aquel penal que le pitó a Vergara inexistente y como el gol que le anuló a Ángelo, tiene antecedentes negativos con nosotros… Creo que el señor Imer Machado no debe estar tranquilo, debe estar bien intranquilo cuando jornada tras jornada te toca revisar y tener llamados de atención”.



Por su parte, el vicepresidente Luis Fernando Mena expresó lo siguiente sobre la sanción: "ya se le mandó un comunicado a la Dimayor. Estamos preocupados porque al Deportivo Cali no lo están midiendo de la misma forma que a los demás, estamos siendo medidos discriminadamente. La Dimayor y la Comisión Disciplinaria, de verdad no están teniendo en cuenta sino como perjudicar al Cali, es una persecución constante. Miremos el partido Cali-Tolima, cuando estuvieron aquí ellos de visitante, Ibarguen hizo el gol y todo lo que salió a hacer en la esquina, no fue sancionado”.



Continuamente añadió: "cuando el profesor Torres provocó a la tribuna no fue sancionado, fue sancionada nuestra tribuna. Es una persecución constante y tiene que llegar a un fin, están perjudicando al Deportivo Cali".



También le habló al hinchada ‘azucarera’: "yo a la hinchada caleña le digo, llenemos el estadio el sábado para que hagamos sentir y nos pronunciemos por lo que está pasando con nuestro Deportivo Cali, no es solamente a ‘Teo’, nos han perjudicado en cantidad de ocasiones… A quien perjudican con su falta de criterio, señor Machado (Imer), piense lo que el Cali le está pidiendo, que haya un criterio".



Fue interrogado por la designación del árbitro Carlos Betancourt: “es una burla, que ya demostró su incompetencia para pitar los partidos del Deportivo Cali y el América, esa persona no debió ser mencionada. ¿Quién sabe que hay por allá para que lo pongan? cuando se hizo público el daño que nos hizo la vez pasada”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15