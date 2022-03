Nacional ‘se encontró el empate’: Dudamel, certero en rueda de prensa

Deportivo Cali empató 3-3 contra el Atlético Nacional, por la jornada 12 de la liga colombiana en el estadio del elenco azucarero en Palmaseca. Los dirigidos por Rafael Dudamel no supieron administrar la ventaja de tres goles y Nacional lo terminó igualando en los últimos 20 minutos de juego.



Esto fue lo analizado por el técnico venezolano al finalizar el compromiso.

“Lo atribuyo a que hicimos unos primeros 45 minutos muy correctos desde los actitudinal y lo futbolístico, al minuto 73 teníamos un partido claro y tranquilamente controlado, al frente teníamos a un equipo que estaba siendo muy superado y que le tocaba apostar a un volumen de jugadores en ataque, que le permitiera acercarse a alguna posibilidad de reanimarse en el partido. Fueron jugadas puntuales, fortuitas e incluso que le permitieron encontrarse con la paridad, pero cuando uno juega contra este tipo de rivales con jugadores de alta calidad, se sabe que los mínimos errores te los cobran y así sucedió”.



Referenció lo que no se pudo corregir cuando llegaron las anotaciones en contra: “más allá de analizar lo que pudo hacer el rival, lamento mucho el empate final por lo realizado en el primer tiempo, era un resultado que se había obtenido por un buen juego del equipo, sabiendo que no nos podemos dar por vencidos por la cantidad de puntos en disputa que quedan todavía, por estar en una institución grande como es el Cali y la capacidad de nuestros futbolistas. Lo atribuyo a que después del 3-1 nos faltó afianzarnos en el campo para seguir controlando la diferencia de dos goles”.



Mencionó que el grupo debió mantener esa certeza y seguridad del primer tiempo: “lo intentamos moviendo algunas fichas, brindar un poco más de seguridad, tener más frescura, pero ya nos hemos dado cuenta de que no es un problema futbolístico, porque en el primer tiempo quedó demostrado; son estos momentos en que después de un 3 a 0 recibes un gol y vuelven y reinan esas emociones. Tenemos que llenarnos de más certeza, carácter y conservar esa valentía de unos primeros 45 minutos fantásticos”.



Al final le habló al hincha sobre que sus jugadores siempre se entrenar para dar lo mejor, pese a la adversidad: “nos toca atender directamente lo que va produciendo los resultados, no podemos estar aislados del sentimiento de nuestra gente, sabemos la inconformidad, la amargura, tristeza que sienten, pero he notado en todos los futbolistas un carácter para emprender cada entrenamiento, cada día de trabajo y hacerle frente a la situación”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15