'Estamos muy desconsolados y tristes', Presidente del Deportivo Cali

En charla con El Corrillo de Mao, el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, habló de la actualidad del club y se refirió a los recientes actos vandálicos en contra de la institución.



Primero, el técnico Alfredo Arias tuvo un enfrentamiento con hinchas en el hotel de concentración; segundo, varios hinchas llegaron al entrenamiento a increpar a los jugadores, posteriormente, el bus del equipo fue atacado a piedra cuando llegaba al estadio de Palmaseca, y en el más reciente hecho, la sede administrativa sufrió daños materiales tras un nuevo ataque.

"Estamos muy desconsolados y muy tristes por los actos vandálicos que se han presentado, porque estos hechos solo generan el efecto contrario en los jugadores, a ellos se les baja la moral; estos actos dañan el fútbol", dijo Caicedo.



El directivo aprovechó para hacer un análisis deportivo de su equipo: "Hemos caído en ese bache de mala racha porque la ansiedad se ha apoderado de nosotros, pero estamos seguros que le vamos a dar vuelta. A mi me gusta hablar con estadísticas y el Deportivo Cali en la era Arias el Deportivo Cali solo ha perdido 8 partidos de 51 jugados, así que en ese tema el equipo ha tenido un buen desempeño".



Y continuó: "Nuestro pecado más grande ha sido esa sequía de gol, porque tenemos la posesión, la recuperación, pero ese gol es lo que nos ha tenido en el bache; porque si hubiésemos marcado 2 o 3 goles en casa hoy seríamos lideres. El tema de Marco Pérez y Angelo Rodríguez pasa más por un tema de ansiedad, y falta de confianza, porque las estadísticas marcan la historia pero no el futuro, y entre ellos dos marcaron 51 goles en Tolima".



El directivo también se refirió a la salida de Agustín Palavecino, algo que la afición le ha reprochado a la directiva puesto que no contrataron a un jugador con esas características. "La salida de un jugador no es lo que afecta al Cali, porque sin Palavecino le dimos sopa y seco al Junior y le ganamos allá, sin Palavecino es que llegamos a la cima del campeonato; entonces no es la ausencia de él".



Finalmente, desmintió cualquier duda sobre una supuesta mala relación con el técnico Arias. "Yo creo que la relación mía con el técnico no puede ser mejor, tenemos una comunicación muy fluida, hablamos todos los días, y quizá si tuvimos un impase tras a salida de Palavecino pero ya todo está solucionado", dijo a los micrófonos del Corrillo de Mao.