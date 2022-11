Presidente del Cali estalló tras grave denuncia: ¿Si deben salarios?

Hernán Peláez le puso el dedo en la llaga al Deportivo Cali. El periodista informó en sus redes sociales que el club le adeudaba tres meses de salario a los jugadores y que podrían quedar libres si quisiera.



La situación llegó a oídos del presidente azucarero, Luis Fernando Mena, quien aseguró que es "completamente falso" que estén atrasados en tres meses de salarios. Lo que sí confesó es que les deben octubre y lo que va corrido de noviembre.



En un audio que compartió el programa Zona Libre de Humo, el directivo menciona que hay alguien que quiere hacerle daño al Deportivo Cali.

"Yo no se cual es el interés o quién tiene el interés de hacerle tanto daño al Cali. Nosotros tenemos pago hasta el 30 de septiembre, debemos octubre y diez días de noviembre, nosotros no debemos tres meses. De verdad duele, estoy fuera del país y me empieza a llegar esa noticia por todo lado. Es completamente falso", aseguró Mena.



Deportivo Cali sufrió una dura eliminación en la Liga Betplay II-2022 con varias jornadas de anticipación. Además, recibirá el 2023 en una posición nada habitual en zona del descenso. Tendrá que firmar una brillante temporada para recuperar el terreno perdido.



Cabe recordar que Jorge Luis Pinto asumió las riendas del proyecto deportivo tras la salida de Mayer Candelo. Ahora, solo les resta pensar en reforzarse para la próxima temporada.