Congo ya piensa en Nacional: ‘Hay que salir a competir y a ganar’

El Deportivo Cali continua su preparación para lo que será el inicio de la fecha 12 de la Liga I-2022, cuando en la noche del lunes reciba en su estadio en Palmaseca al Atlético Nacional, buscando un resultado positivo que les pueda ayudar en la recuperación anímica del grupo. El mediocampista canterano Jimmy Congo, habló de la oportunidad que tuvo en el juego anterior contra Bucaramanga y lo que le pide en cancha Rafael Dudamel.

“He tenido la oportunidad de hablar muchas veces con el profe y lo que él ha visto de mí dependiendo de mis características, me ha pedido que parta del hombre, estar tranquilo y darle seguridad al equipo en el medio campo. Por ahí también se da la posibilidad de destruir juego, ser un poco colectivo con las líneas de adelante, cómo lo fue en el partido anterior contra Bucaramanga con Michael Ortega, Jhon Vásquez y Agustín Vuletich, para tener ese asociamiento con todos ellos. Creo que fue importante dónde partimos en el primer tiempo desde el orden y ya partir de allí, intentamos sumar pases para tener algunas jugadas y opciones de gol”, dijo el joven volante.



Congo analizó la situación por la que pasa el equipo en este semestre: “Somos seres humanos, cualquier situación de nuestras vidas sea futbolística o cualquiera, uno la puede tener en cuenta para cada situación, nosotros somos profesionales, dentro de la cancha tenemos que estar 100% concentrados en lo que tenemos que hacer, en lo que hay que ofrecerle al juego y al equipo. El año pasado había grandes jugadores que ya tenía un ritmo de juego, un acoplamiento en ese sentido; por ahí obviamente han sido muy difícil los resultados, no han sido los mejores, pero eso no tiene nada que ver en que nos derribe mentalmente, somos muy fuertes en ese tema y toda la vida nos hemos preparado para superar esos momentos dónde estamos hoy”.



El juvenil también mencionó el sentir de la hinchada y que deben salir a ganar este lunes contra Nacional: “El hincha del Cali hoy obviamente está preocupado, como lo estamos todos, hemos salido a hablar y darlo todo dentro la cancha, pero no se dan las cosas. Simplemente tenemos que ir al próximo partido a salir a ganar, a competir, porque si nos quedamos en palabras, esas no servirían mucho para ellos. Este lunes hay salir a competir y a ganar, qué es a lo que se sale siempre, hacer las cosas bien a partir del orden y que por ahí se nos vayan dando los goles”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15