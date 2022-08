Michael Ortega defendió a Teófilo y se sinceró respecto a Mayer

Deportivo Cali atraviesa un momento sumamente complicado. Además de los terribles resultados deportivos, la relación entre el entrenador Mayer Candelo y la gran figura Teófilo Gutiérrez parece no ser del todo buena.



Hace unos días, el mismo estratega aseguró en ‘La Banda Deportiva’ que el atacante barranquillero debe recuperar su forma y condición física para regresar al equipo. Adicional a ello manifestó que necesita del compromiso y entrega de cada futbolista del club.

En diálogo con el ‘Super Combo de RCN’, Michael Ortega, volante que hasta hace unas semanas hacía parte del equipo, defendió a Teo y se refirió a la llegada de Mayer al conjunto vallecaucano.



​“Teo quiere hacer las cosas bien, es una persona que necesita mucho cariño... es un gran profesional, llega temprano, se va de último”, mencionó en un primer momento, haciendo clara alusión a la supuesta falta de compromiso que lo llevó a salir de las últimas convocatorias.



Justamente al respecto recordó una anécdota (compartieron camerino entre 2021 y 2022): “Cuando Teo faltaba a un entreno yo le decía: ‘el fin de semana tenés que marcar gol’”.



Por otro lado, se deshizo en elogios hacia Mayer. Si bien aseguró que le “duele la situación actual” de la institución, reveló que al enterarse que el exfutbolista había tomado las riendas del equipo “me arrepentí de haber venido a Bolivia”. Vale recordar que el volante es actual jugador del The Strongest.



Finalmente afirmó que bajo la conducción de Rafael Dudamel siente que le “faltaron oportunidades” y por ello “no quería seguir más”.